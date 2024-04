ハイクラス賃貸住宅のノルフィーノ(木造)、アールフィーノ(RC造)の建築を手掛ける「潮産業」は、函館初開催となるアパート経営セミナー「賃貸経営の『超』戦略セミナー」を2024年5月25日(土)に開催します。

潮産業 アパート経営セミナー「賃貸経営の『超』戦略セミナー」

同社が手掛けるデザイン特化型賃貸住宅シリーズは、「色褪せない価値とデザイン」をテーマに、差別化された多種多様な内装と充実した設備で、高い入居率と安定した長期入居を実現してきました。

賃貸経営の『超』戦略セミナー紹介

【第一部】「相続対策の基礎知識」

<講演者>

國谷 大輔 氏

國谷 大輔(くにや だいすけ) 氏

くにや司法書士法人 代表社員

司法書士/行政書士

J-REC公認不動産コンサルタント/J-REC公認相続コンサルタント

1971年(昭和46年)生まれ。

平成6年中央大学法学部法律学科卒。

同年司法書士試験に合格し、東京新宿区の司法書士事務所にて7年弱勤務司法書士として働き、平成13年函館市において独立開業。

現在は函館市と札幌市2拠点で事務所を展開し、総勢18名(うち司法書士5名、行政書士2名)の司法書士法人の代表。

資産を守るためには、相続税の知識が必要不可欠です。

これを学べばバランスの取れた相続対策ができるようになり資産を効率的に増やすこともできるようになります!自らも相続対策のための一棟ものマンションを所有し相続対策を実践しているこの道30年のベテラン司法書士が、将来的な資産形成のための相続対策を基礎からお伝えします。

【第二部】「会社員だった私がゼロから専業大家になるまで。賃貸経営10年間で学んだ事」

<講演者>

大野 靖弘 氏

大野 靖弘(おおの やすひろ) 氏

不動産投資歴13年

札幌在住不動産投資家

1980年(昭和55年)生まれ。

大学卒業後、外資系ブランドに入社。

父の死をきっかけに「人はいつ死ぬか分からない。

その時に絶対に後悔しない人生を送らなくては」と強く感じる。

未来に希望が見出せず、2度の転職を経験するも、会社や国に頼る人生ではいけないと悟る。

結婚し子供も生まれて幸せを感じながらも、娘に100円の焼き鳥を買うのに躊躇する自分に猛烈に違和感を抱き、大家になることを決意。

31歳で1棟目のアパートを購入。

その後、築古や新築のアパートで資産を増やし、37歳で会社を退職し専業大家へ。

不動産と筋肉の懸け橋になる事が目標。

不動産への恩返しの思いから、これから始めたい方へ向け、セミナー・スクール・交流会の開催の他、ブログ・YouTube・ラジオなどによる情報発信も行っている。

懇親会も用意しています

セミナー後、講師の方々も交えて懇親会を用意しています。

美味しい食事やお酒とともに、講演者や参加者同士の情報交換の場として活用できます。

(希望する方のみ・参加費6,000円)

※懇親会は、セミナーを受講された方に限定されます。

開催概要

イベント名:賃貸経営の『超』戦略セミナー

参加費 :1,000円

場所 :函館コミュニティプラザ Gスクエア

(函館市本町24番1号 シエスタハコダテ4F)

開催日時 :2024年5月25日(土)13:00〜17:45(開場12:30)

懇親会 :18:30〜 [会費]6,000円 ※希望する方のみ

【申込み】

WEBサイト:https://www.norfino.com/ushioseminar-hkdt-01/

電話 : 0138-86-5226

受付時間 午前9:00〜午後5:30(土曜日・日曜日・祝日定休)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 相続対策と不動産投資のプロが解説するアパート経営セミナー!潮産業「賃貸経営の『超』戦略セミナー」 appeared first on Dtimes.