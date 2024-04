ライフスタイル・機能にあわせたレンズを提案！東海光学「あなたにぴったりの商品を提案 おすすめメガネレンズ診断」

東海光学は、同社ホームページに「あなたにぴったりの商品を提案 おすすめメガネレンズ診断」をリリースしました。

メガネを購入する際、「自身に似合うデザインか」「かけごこちは良いか」など、フレーム選びを重視することが多くなりがちですが、見え方に関する悩みの解決にはメガネレンズの種類選びが重要です。

しかし、多種多様な商品から自身に合った商品を選択することは難しく、商品選びに迷うことも。

「おすすめメガネレンズ診断」では、「レンズ商品」「レンズ機能」の2つのパターンから自身の生活スタイルや希望の機能を選択することで、おすすめのメガネレンズを診断します。

レンズ商品:近視用や遠近両用など、目の状態に合わせたレンズ商品を診断

レンズ機能:カラーやコーティングなど、メガネをより快適に使用するための機能を診断

新コンテンツの追加により、従来の検索方法に加え、自身に合う商品が分からない方でも商品検索が行いやすくなりました。

一人ひとり異なるライフスタイルや、重視する機能からおすすめのメガネレンズを提案

15問前後の質問に答えることで、おすすめのメガネレンズを提案してもらえます。

結果画面では、おすすめの商品に加え、商品タイプや見え方のイメージが確認できます。

※機能のみを選択の場合はおすすめの商品のみの表示となります。

おすすめ商品をクリックすることで、より詳細な商品情報が表示されます。

メガネレンズの種類は多種多様

ライフスタイルに合わせた選択で快適な見え心地を。

多様化するライフスタイルにより、「見たい距離」や「使用シーン」は人それぞれ異なります。

メガネレンズには、近視用や手元用など一つの焦点に合うよう作られている「単焦点レンズ」と、遠くから近くまで1枚のレンズの中で度数が変化する「累進レンズ」が主に存在します。

特に老眼用で広く普及している累進レンズは、選ぶタイプによってよく見える範囲が異なるため、商品選びが重要です。

遠くから手元まで広い範囲を見ることができる「遠近両用タイプ」、室内での利用に最適な「中近両用タイプ」、デスクワーク用には「近用ワイドビジョンタイプ」など、見たい距離や使用シーンに合わせた商品タイプのメガネレンズを使用することで、快適な視生活を送ることができます。

お使いのメガネの見え方に不便を感じている方や、メガネレンズ選びに迷っている方は、おすすめメガネレンズ診断をお試しください。

