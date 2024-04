おかず、酒の肴、乾物や、昔懐かしいのお菓子まで！わた惣 福岡天神岩田屋店

創業150年を誇る老舗食品販売店「わた惣」は、2024年4月10日(水)より、福岡県の老舗百貨店・岩田屋本館 地下1階にて「わた惣 福岡天神岩田屋店」をオープンします。

わた惣 福岡天神岩田屋店

飯塚の地で創業した「わた惣」は、全国より「美味しいもの」を集めて販売する「食のセレクトショップ」です。

商品のラインナップは、「どこにでもありそうな馴染み深いひと品をわた惣にしかない上質な逸品に」をコンセプトに集めた、ご飯に合うおかず、酒の肴、昆布・椎茸・いりこ等の乾物、昔懐かしいお菓子等が店内にところ狭しと並びます。

観光で賑わう福岡の中心地の百貨店という立地を活かし、商品だけにとどまらないラッピングやパッケージデザインに至るまで、わた惣の世界観を国内外の観光客や地元の方など多くの方に届けていきます。

また、店頭ではオンラインショップでは伝えきれないバリエーションを実際に手に取り数多くあるアイテムの中からご予算に合わせて選べる箱詰めギフトを提案します。

貝柱粕漬

贈答用ギフトBOX

わた惣 福岡天神岩田屋店 オープン概要

オープン日時:2024年4月10日(水)10:00

所在地 :福岡市中央区天神2丁目5-35 岩田屋本館地下1階

営業時間 :10:00〜20:00

取扱いカテゴリー:ギフトアイテム、佃煮、珍味、乾物、おかき、駄菓子、明太子、ドレッシング、スープ類、麺類、飲料類、干物、冷凍食品、粉類、調味料 他

〈商品例〉

・貝柱粕漬(160g)…1,296円(税込)

・糸わかめ(20g)…594円(税込)

・たこのぶっかけ(135g)…1,080円(税込)

・フライド牡蠣…1,350円(税込)

・かずのこしぐれ(瓶詰150g)…1,296円(税込)

・豆腐カマンベール(100g)…1,080円(税込)

・チーズピー(90g)…432円(税込)

・わさび海苔(瓶詰150g)…864円(税込)

・紅白こんぺい糖(120g)…378円(税込)

