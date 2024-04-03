±±ÅÄ¤¢¤µÈþ¡¡£Á¡½£Ô£å£á£í¤òÂà¼Ò¤·ÆÈÎ©¤òÈ¯É½¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¤ËºîÉÊ¤È¸þ¤¹ç¤¤Àº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡½÷Í¥¡¦±±ÅÄ¤¢¤µÈþ¡Ê£³£¹¡Ë¤¬£³Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡££±Æü¤ËµÙ¶È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿»öÌ³½ê¡¦£Á¡½£Ô£å£á£í¤«¤éÂà¼Ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡±±ÅÄ¤Ï¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢»ä¡¢±±ÅÄ¤¢¤µÈþ¤Ï¡¢ÎáÏÂ£µÇ¯£³·î£³£±Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢Ä¹¤¤ËÅÏ¤êºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¡¼¡¦¥Á¡¼¥à¤òÂà¼Ò¤·¡¢ÆÈÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ðÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢ÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤ËºîÉÊ¤È¸þ¤¹ç¤¤Àº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Þ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤ò²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡±±ÅÄ¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿£Á¡½£Ô£å£á£í¤Ï£±Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¡¢¿·µ¬¤Î·ÝÇ½´Ø·¸¶ÈÌ³¤ÎµÙ¶È¤òÈ¯É½¡£
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¤³¤Î½Õ¤«¤é¿·µ¬¤Î·ÝÇ½´Ø·¸¶ÈÌ³¤òµÙ¶È¤¹¤ë¤³¤È¤ÈÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£