肉質が柔らかくジューシーな希少部位をお得に食べられる！炭焼ステーキ BEEF IMPACT「ミスジステーキフェア」

大東エンタープライズが北海道・札幌を中心に、全道10店舗と関東に1店舗を展開している「気取らないガッツリステーキ」が好評の「炭焼ステーキ BEEF IMPACT」

そんな「炭焼ステーキ BEEF IMPACT」では、2024年4月1日より、炭焼ステーキ BEEF IMPACTフェアメニューとして「ミスジステーキフェア」を開始しました。

炭焼ステーキ BEEF IMPACT「ミスジステーキフェア」

ビーフインパクトから期間限定でUS産「ミスジステーキ」が登場します。

ミスジとは、牛1頭から約2kg程しか取ることの出来ない希少部位で、肉質が柔らかく、ジューシーな歯ごたえが特徴です。

また、高たんぱくで低脂肪なミスジは、ヘルシー志向の方にも人気の部位となっています。

フェアメニュー概要

販売価格: 【200g】1,990円 (税込2,189円)〜

開催期間: 2024年4月1日(月)〜2024年5月末予定

※なくなり次第終了とさせていただきます。

開催店舗: 炭焼ステーキ BEEF IMPACT全店

※営業時間は各地域の状況により異なりますので、

詳しくはビーフインパクト公式サイトのNEWSページを確認してください。

ビーフインパクトとは

・提供する全ての牛肉にこだわり、厳選した肉を炭火で豪快に焼き上げます。

・ランチメニューはライス(おかわり無料)、ランチサラダ、スープ付きとコスパ抜群。

・醤油ベースに玉ねぎたっぷりでお肉と相性抜群のオリジナルソースが自慢です。

・おすすめメニューは赤身のしっかりとした旨味が感じられ、

250g以上のボリュームがある『ビーフインパクトステーキ(リブロース)』です。

・新鮮なミンチを自社工場で製造、ごろんと丸いハンバーグを

スタッフが目の前でカットしてくれる臨場感満載の

『牛100%極ハンバーグ』も人気商品のひとつです。

・ハンバーグメニューや期間限定のイベントステーキ、

お得なランチメニューなどのメニュー数も豊富で、大人から子供まで楽しめます。

・お席もゆとりがあるため家族連れにもとても好評です。

ビーフインパクトは美味しいステーキだけではなく、空間も大切にしています。

