絵本の中に入り込んだような体験ができるプリクラ専門店！JR帯広駅構内「PICTALE(R)(ピクテイル)」

カプセルトイ専門店「#C-pla」の運営などアミューズメント事業を展開するトーシンは、2024年4月4日(木)より、JR帯広駅構内にプリクラ専門店「PICTALE(R)(ピクテイル)(登録第6784717号)」をオープンします。

トーシン プリクラ専門店「PICTALE(R)(ピクテイル)」

絵本の中に入り込んだような体験ができるプリクラ専門店。

カプセルの宇宙をイメージした「#C-pla」とも違う、PICTALE(R)だけの特別な世界観を届けます。

JR帯広駅のPICTALE(R)は、「帯広の美味しいお菓子を探していたら、いつの間にかお菓子の森の物語に迷い込んでしまった」というコンセプト。

地域性を重要視するトーシンらしく、帯広が誇る数々のお菓子をテーマとした世界観です。

店舗のデザインは、巨大なお菓子が生えていたり、キャンディが実っていたり、なんだか不思議でおかしな様子の空間であなただけの特別な物語の瞬間を記念に残すことができます。

店内ではプリクラ機だけでなく、フォトスポットやメイク直し用の鏡なども取り揃えており、Z世代だけでなく、様々な世代の方に楽しめるプリクラ専門店です。

また、4月4日から4月7日までの3日間限定で、オープニングイベントとして店内でプリクラを2枚以上撮影された方を対象に、豪華景品が当たるはずれ無しのスペシャルくじを開催します。

店舗概要

プリクラ専門店「PICTALE」

所在地 :北海道帯広市西2条13丁目3 JR帯広駅 構内営業区画

電話番号:080-4759-3384

営業時間:月〜金 10:00〜20:45

土日祝 9:00〜20:45

