ÍÌÀ¤Î¥°¥ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¡È¾öÉß¤¡É¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤ÇÅìµþ¤ÎÏ·ÊÞÃæ²Ú¤Ê¤É¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò´®Ç½
Åìµþ¡¦ÍÌÀ¤Ç¥°¥ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTokyo Tokyo ¥Ç¥ê¥·¥ã¥¹ ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à(Tokyo Tokyo Delicious Museum)¡×¤¬2024Ç¯5·î17Æü(¶â)¤«¤é5·î19Æü(Æü)¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÈÅìµþ¤Î¿©Ê¸²½¡É¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥°¥ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È
À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤ÇÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¿Åìµþ¤Î¿©Ê¸²½¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡ÖTokyo Tokyo ¥Ç¥ê¥·¥ã¥¹ ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¡£3²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤â¡¢Åìµþ¤Î¿©Ê¸²½¤òÀèÆ³¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê°û¿©Å¹¤¬»²²Ã¤·¡¢°û¿©¥¨¥ê¥¢¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÎÁÍý¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¤½¤Î°û¿©¥¨¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢½é¤á¤ÆÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥Á¥ó ¥¿¥¿¥ß(LIVE KITCHEN TATAMI)¡×¡£Ìó40m¤Ë¤ï¤¿¤ë¾öÉß¤¤Î¶õ´Ö¤Ç¡¢¡ÖÀº¿ÊÎÁÍý Âé¸ï¡×¤ä»ÍÀîÎÁÍý¤Î¡ÖÀÖºä»ÍÀîÈÓÅ¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤Å¹ÊÞ¤Î¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢18:00¤«¤é19:30¤Þ¤Ç¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¤Ï¡¢¥·¥§¥Õ¤Î²òÀâÉÕ¤¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢°û¿©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÊªÈÎ¤ä¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÍÑ°Õ¡£³Æ¥¨¥ê¥¢¤ÇÅìµþ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¿©Ê¸²½¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û
¡ÖTokyo Tokyo ¥Ç¥ê¥·¥ã¥¹ ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2024Ç¯5·î17Æü(¶â)¡Á5·î19Æü(Æü)
»þ´Ö¡§11:00¡Á21:30
¾ì½ê¡§¥·¥ó¥Ü¥ë¥×¥í¥à¥Ê¡¼¥É¸ø±àÆâ(ÀÐ¤È¸÷¤Î¹¾ì¡¦²Ö¤Î¹¾ì)
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍÌÀ3-7-7
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ ¢¨°û¿©ÎÁÊÌÅÓ
¡ã¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥Á¥ó ¥¿¥¿¥ß ½ÐÅ¹Å¹ÊÞ¡ä
Àº¿ÊÎÁÍý Âé¸ï¡¢Ponte Carbo¡¢ÀÖºä»ÍÀîÈÓÅ¹¡¢GENEI.WAGAN
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢³ÆÅ¹¤ÎÄÌ¾ï¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£
¡ã¤½¤ÎÂ¾½ÐÅ¹Å¹ÊÞ¡ä
¡»°û¿©¤ÎÄó¶¡
½©ÍÕ¸¶ ¥«¥ê¥¬¥ê¡¢ÃÏ¾Æ¤±· ¤Ë¤ç¤í½õ¡¢ò¿ ÎµÂÀ¡¢ÄÄ²È»äºÚ¡¢·îÅç¥¹¥Ú¥¤¥ó¥¯¥é¥Ö¡¢Åìµþ»³¼êÄ´Íý»ÕÀìÌç³Ø¹»¡¢ÆàÎÉ¤Þ¤Û¤í¤Ð´Û¡¢Æù½Á¿åñ»Ò ñÊñ¡¢¸þÅç¼·Ê¡ ¤¹¤º¤á¤Î¸æ½É¡¢¥Ú¥ë¡¼ÎÁÍý ALDO¡¢»³ÅÄ¤Î±·¡¢¥ä¥Þ¥¬¥¿¥µ¥ó¥À¥ó¥Ç¥í¡¢¥è¥×¤Î²¦ÆÚ±ö¾Æ¡¢¤è¤í¤Ë¤¯ YORONIKU¡¢a gatte tanshie¡¢CACHETTE965¡¢FANCL BROWN RICE MEALS with TOKYO JAPAN¡¢HAL YAMASHITA ÅìµþËÜÅ¹¡¢Piatto Suzuki¡¢Restaurant SAI 燊¡¢TACO RiCO
¡»¿©ÉÊ¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä
¶äºÂ ¾¾ùõÀùÌß¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í Åìµþ´Ñ¸÷ºâÃÄ¡¢¿·¶¶ ¿·ÀµÆ²¡¢¥·¡¼¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¡¢¥¿¥±¥Î¤È¤ª¤Ï¤®¡¢ÃÏÊýÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í ÅìµþÅÔÎ©»º¶Èµ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¿·³ã¸© ÊÆÊ´¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢ÆüËÜ¿©ÉÊ¥µ¥ó¥×¥ë¥¢¡¼¥È¶¨²ñ¡¢ÆüÈæ¾Æ¤°ò¡¢ÌÀ¼£ºÂ¡¢TOKYO MIZUHIKI¡ÃÅìµþ¿å°ú
¢¨±«Å·³«ºÅ(¹ÓÅ·»þ¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë)
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡ÛÍÌÀ¤Î¥°¥ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¡È¾öÉß¤¡É¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤ÇÅìµþ¤ÎÏ·ÊÞÃæ²Ú¤Ê¤É¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò´®Ç½