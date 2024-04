植物由来成分にこだわったコスメのエコ容器！GSアライアンス「ネイチャーシリーズ」

脱炭素・カーボンニュートラル社会に向けた先進技術を開発する「GSアライアンス」は、2024年4月8日に植物由来成分にこだわったコスメ容器の新シリーズ「ネイチャーシリーズ」を発売します。

GSアライアンス「ネイチャーシリーズ」

従来のコスメ容器は、化粧品やスキンケア用品の性質上、石油由来のプラスチック製品が主流でした。

しかし、CO2排出量や、プラスチック汚染を増加させるなど環境負荷が高いことが課題となっていました。

そこで同社は「内容物はエコでも容器が環境に悪影響を与えては本末転倒」との考えから、3年の開発期間を経て、難しいと言われる成形面での課題などをクリアし、環境に優しい植物由来素材を使用しながらも、中身の性能を損なわない新しいネイルコスメ容器「ネイチャーシリーズ」を開発しました。

本シリーズは、天然バイオマス由来の植物原料を使用。

CO2排出量を軽減する環境にも自然にも優しい生分解性を持つ一方で、中身の特性を保持できる設計となっており、ネイルやコスメの品質を損なわないようになっています。

ネイチャーシリーズ・エコ容器

1. ネイルポリッシュ容器

ネイルのハケがついた容器。

蓋部分は、植物バイオマス度99%以上の生分解性。

黒色は天然の竹炭で着色。

容器部分はガラス製。

(容量:10ml)

2. ジェルネイル、クリーム容器

ジェルやクリームが入れられる容器。

植物バイオマス度は90%以上。

中身の品質保持のため、生分解性はありません。

(容量:4g)

3. 化粧品ボトル

化粧水や除光液などを入れて持ち運べるボトル。

植物バイオマス度は、90%以上。

(容量:100ml)

ネイチャーシリーズは、同社の人気の天然ネイルコスメブランド re:soilの新製品として4月8日より同社のECサイトで発売を開始します。

GSアライアンスはこれまでにも、植物由来成分を用いた生分解性ネイルチップ、水性天然マニキュア、100%植物由来のヴィーガンマニキュア、100%植物由来の除光液など、「私にも、地球にも、限りなく優しいネイル」優しく天然由来の環境に優しいネイルコスメ製品を開発しています。

今回の、容器も植物由来にしたことにより、中身も容器も全て植物、天然由来のネイルコスメ製品群を作ることに成功しました。

このようにどこまでも環境に優しいことに徹底的にこだわった化粧品は世界にもあまり例を見ません。

