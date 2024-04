総額○○万!? 1カ月の食事スケジュールと食費を全公開！（2月・マッキー牧元）

グルメ界隈に名を馳せる「食通」と呼ばれる人たちの1カ月間の食スケジュールと食費を全解剖するこの企画。驚きの食費の総額も大公開!

今回は、外食回数は年間600回以上、カジュアル店から高級店まで、全国さまざまなグルメを食べ歩くマッキー牧元さんの1カ月に迫ってみた。驚きの食費の総額は記事末尾に掲載!

教えてくれる人

マッキー牧元

株式会社味の手帖 取締役編集顧問 タベアルキスト。立ち食いそばから割烹、フレンチ、エスニック、スイーツに居酒屋まで、年間600回外食をし、料理評論、紀行、雑誌寄稿、ラジオ・テレビ出演。とんかつブームの火付役とも言える「東京とんかつ会議」のメンバー。テレビ、雑誌などでもとんかつ関連の企画に多数出演。

美食を求め全国を巡るマッキーさんの2月の「食スケジュール」を大公開!

2/1 昼「とんかつ ぶぅたろう」(愛知)

名古屋で自身プロデュースのとんかつ屋へ。

とんかつの試食

2/1 夜「ボッテゴン」(愛知)

<店舗情報>◆とんかつ ぶぅたろう住所 : 愛知県名古屋市東区泉3-11-27 クレスト泉 1FTEL : 050-5590-6633

名古屋のイタリアン。精肉店「サカエヤ」の肉を駆使した、アイディア豊かな料理が楽しい。

試食

2/2 夜「みな美」(東京・銀座)

<店舗情報>◆ボッテゴン住所 : 愛知県名古屋市東区泉2-21-3 司ビル 1FTEL : 050-5593-7568

女将が一人でやっている小料理屋で、炊き合わせが抜群にうまい。

炊き合わせ

2/3 昼「オーク ドア」(東京・六本木)

<店舗情報>◆みな美住所 : 東京都中央区銀座8-4-23 クレグラン銀座ビル 2FTEL : 03-3572-0373

「グランド ハイアット 東京」のレストランでハンバーガー。

ハンバーガー

2/3 夜「懐石 大原」(東京・四谷三丁目)

<店舗情報>◆オーク ドア住所 : 東京都港区六本木6-10-3 六本木ヒルズ グランド ハイアット 東京 6FTEL : 050-5597-4943

懐石の心を伝える真っ当な日本料理店。

懐石料理

2/5 夜「鮨 門わき」(東京・銀座)

<店舗情報>◆懐石 大原住所 : 東京都新宿区荒木町1 なかばやしビル 2FTEL : 03-6380-5223

初訪問。創意工夫に富んだ寿司と肴を。気さくなご主人が作り、握る。

寿司屋

2/6 夜「渡辺料理店」(東京・門前仲町)

<店舗情報>◆鮨 門わき住所 : 東京都中央区銀座7-4-6 ACN銀座7ビルディング 6FTEL : 050-5868-4798

会食で訪問。ご存じ、人気ビストロ。

会食

2/8 昼「DepTH brianza」(東京・六本木一丁目)

<店舗情報>◆渡辺料理店住所 : 東京都江東区富岡1-2-9 1FTEL : 03-6381-8899

定例の無茶振り会。いつもの通り、想像を超えた料理を作ってくる。

麻布台ヒルズ

2/8 夜「鳥しき」(東京・目黒)

<店舗情報>◆DepTH brianza住所 : 東京都港区麻布台1-2-3 麻布台ヒルズレジデンスA棟 2FTEL : 050-5590-9819

予約至難の焼鳥店。どれも大ぶりだが、中まで熱々。

焼鳥

2/9 昼「Peter Luger Steak House Tokyo」(東京・恵比寿)

<店舗情報>◆鳥しき住所 : 東京都品川区上大崎2-14-12TEL : 03-3440-7656

ここのハンバーガーが素晴らしい。

ステーキハウスのハンバーガー

2/10 昼「新栄記 東京店」(東京・赤坂)

<店舗情報>◆Peter Luger Steak House Tokyo住所 : 東京都渋谷区恵比寿4-19-19TEL : 03-6277-4336

レセプションで初訪問。北京で三つ星を取った高級中国料理店が日本初上陸。今中国で人気がある、食材の味を活かした台州料理の店。

レセプション

2/10 夜「啓蟄」(東京・神泉)

<店舗情報>◆新栄記 東京店住所 : 東京都港区赤坂5-3-1 赤坂Bizタワー 1FTEL : 03-6230-9005

フランスなどで修業した若きシェフが展開するイノベーティブレストラン。特に野菜を使った料理が面白い。

フレンチ

2/13 昼「日本料理 崇」(福井)

<店舗情報>◆啓蟄住所 : 東京都渋谷区松濤2-13-12TEL : 050-5600-9397

初訪問。「菊乃井」で修業した田中氏が、故郷で始めた割烹。地元の食材を巧みに活かした素直な料理が心を打つ。

日本料理 出典:船井香緒里(フードライターKaorin)さん

2/13 昼「hibi」(福井)

<店舗情報>◆日本料理 崇住所 : 福井県大飯郡おおい町名田庄三重18-51TEL : 0770-67-2493

初訪問。古民家カフェフレンチ。

2/13 昼「料理旅館 新佐」(福井)

<店舗情報>◆hibi住所 : 福井県大飯郡おおい町石山15-2-1TEL : 0770-59-1178

初訪問。 猪鍋を食べる。

猪肉 出典:グルメ亭食彩さん

2/13 夜「若狭ふぐの宿下亟」(福井)

<店舗情報>◆料理旅館 新佐住所 : 福井県大飯郡おおい町名田庄久坂4-10-2TEL : 0770-67-2028

初訪問。ふぐを食べる。

ふぐ刺し 出典:はりはるはれさん

2/13 夜「若狭佳日」(福井)

<店舗情報>◆若狭ふぐの宿下亟住所 : 福井県小浜市阿納TEL : 0770-54-3313

初訪問。旅館でふぐを食べる。

旅館の食事 出典:のりっけさん

2/14 昼「レインボーライン 第1駐車場 売店」(福井)

<店舗情報>◆若狭佳日住所 : 福井県小浜市阿納10-4TEL : 0770-54-3010

初訪問。スイーツを試食。

試食 出典:paupau5さん

2/14 昼「九十百千 食堂」(福井)

<店舗情報>◆レインボーライン 第1駐車場 売店住所 : 福井県三方上中郡若狭町梅丈岳 レインボーライン 第1駐車場TEL : 0770-45-2678

初訪問の食堂。

自家製うどんやおむすびがおいしい食堂 出典:ま〜ずさん

2/14 昼「メシヤ ハマビ」(福井)

<店舗情報>◆九十百千 食堂住所 : 福井県三方郡美浜町久々子72-1TEL : 0770-32-3339

初訪問の定食屋。

定食屋 出典:ちっち8さん

2/14 昼「はまカフェ」(福井)

<店舗情報>◆メシヤ ハマビ住所 : 福井県三方郡美浜町松原35-15-1 道の駅 若狭美浜 はまびより 2FTEL : 不明の為情報お待ちしております

初訪問。パスタを食べる。

道の駅にある店 出典:誉太郎さん

2/14 夜「魚六」(福井)

<店舗情報>◆はまカフェ住所 : 福井県三方郡美浜町松原35-15-1TEL : 不明の為情報お待ちしております

初訪問の居酒屋。

居酒屋 出典:LEさん

2/14 夜「おたん」(福井)

<店舗情報>◆魚六住所 : 福井県福井市中央1-21-5 コムハウス 1FTEL : 0776-43-1169

初訪問の居酒屋。

おでん 出典:morimori_xxxさん

2/15 朝「越麺屋」(福井)

<店舗情報>◆おたん住所 : 福井県福井市中央1-2-1 ハピリン 1FTEL : 0776-28-2502

福井市郊外にある食堂。東京、いやベトナムでも出会えない手間隙とコストをかけたスープと自家製米麺の店。

フォー

2/15 朝「ふぁーむさるーと」(福井)

<店舗情報>◆越麺屋住所 : 福井県福井市黒丸町14-48-1TEL : 0776-89-1825

初訪問。ジェラートを食べる。

ジェラート 出典:uchikokoさん

2/15 昼「谷口屋」(福井)

<店舗情報>◆ふぁーむさるーと住所 : 福井県福井市新田塚2-32-23TEL : 0776-25-7711

福井名物、巨大厚揚げの店。

油あげレストラン 写真:お店から

2/15 昼「Apero&Patisserie acoya」(福井)

<店舗情報>◆谷口屋住所 : 福井県坂井市丸岡町上竹田37-26-1TEL : 0776-67-2202

初訪問のカフェで和食を食べる。

カフェ 写真:お店から

2/15 昼「グリルやまだ」(福井)

<店舗情報>◆Apero&Patisserie acoya住所 : 福井県吉田郡永平寺町下浄法寺第12-17TEL : 0776-97-9396

初訪問。ソースカツ丼を食べる。

ソースカツ丼 出典:すんのやす0813さん

2/15 昼「好太郎」(福井)

<店舗情報>◆グリルやまだ住所 : 福井県勝山市郡町1-2-18TEL : 0779-88-5656

初訪問。福井はそば処だが、中でもトップレベルのそばを打つ。

そば

2/15 昼「ゆめすけ」(福井)

<店舗情報>◆好太郎住所 : 福井県勝山市鹿谷町保田98-7-2TEL : 0779-89-2415

初訪問の和菓子屋。バリエーションに富んだみたらし団子20種が置かれている。

種類が豊富な団子 出典:taniman7さん

2/15 夜「梅林」(福井)

<店舗情報>◆ゆめすけ住所 : 福井県大野市吉野町110TEL : 0120-18-3021

初訪問。醤油カツ丼を食べる。

醤油カツ丼 出典:誉太郎さん

2/15 夜「六間 星山 福井店」(福井)

<店舗情報>◆梅林住所 : 福井県大野市月美町2-6TEL : 0779-66-3098

初訪問の焼肉店。

焼肉 写真:お店から

2/15 夜「織々屋」(福井)

<店舗情報>◆六間 星山 福井店住所 : 福井県福井市荒木新保町83-13TEL : 0776-41-7038

初訪問の居酒屋。

居酒屋 写真:お店から

月後半も食巡りが止まらない!

2/16 朝「とむ」(福井)

<店舗情報>◆織々屋住所 : 福井県福井市中央3-4-14TEL : 0776-27-4004

初訪問の喫茶店。

喫茶店 出典:おでん二刀流さん

2/16 昼「まほろば」(福井)

<店舗情報>◆とむ住所 : 福井県越前市家久町31-12-1TEL : 0778-23-4844

初訪問。行列ができるラーメン屋。丁寧な味で人気。

ラーメン 出典:kureaさん

2/16 昼「ナームチャイ」(福井)

<店舗情報>◆まほろば住所 : 福井県福井市渕4-207TEL : 不明の為情報お待ちしております

初訪問。田舎に忽然と姿を現す本格タイ料理店。

タイ料理

2/16 昼「MYOJO FARM」(福井)

<店舗情報>◆ナームチャイ住所 : 福井県越前市府中3丁目14-28TEL : 0778-24-2366

初訪問。いちごスイーツを食べる。

いちごスイーツ 出典:skkbr.myさん

2/16 昼「ジェラートトリノ 喜ね舎店」(福井)

<店舗情報>◆MYOJO FARM住所 : 福井県越前市横市町28-14-1 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

初訪問。道の駅の片隅にありながら、本場イタリアの「ジェラート世界大会」でも賞を取ったことのある優れたジェラート。

ジェラート

2/16 昼「昆布屋孫兵衛」(福井)

<店舗情報>◆ジェラートトリノ 喜ね舎店住所 : 福井県福井市河増町9-10-1TEL : 0776-52-8311

日本トップクラスのパティスリー兼和菓子屋。

老舗 出典:かよむすさん

2/16 昼「ななと実」(福井)

<店舗情報>◆昆布屋孫兵衛住所 : 福井県福井市松本2-2-6TEL : 0776-22-0612

ワンオペの女将さんが作る、温かいおばんざいが楽しめる居酒屋。

居酒屋 出典:大トロ(よっしー)さん

2/16 夜「越前蕎麦dining 櫻庭」(福井)

<店舗情報>◆ななと実住所 : 福井県福井市大手2-6-4 マルダイビル 1FTEL : 0776-97-8335

そば割烹。姉妹でやられている店で、創意工夫が楽しい。

そば 出典:cpa77さん

2/16 夜「ブルーライトカフェ」(福井)

<店舗情報>◆越前蕎麦dining 櫻庭住所 : 福井県福井市順化1-23-3 順化バレンシアビル1FTEL : 0776-22-7338

ワインバーで会食。

ワインバー 出典:LEさん

2/17 昼「懐石 辻留」(東京・赤坂見附)

<店舗情報>◆ブルーライトカフェ住所 : 福井県福井市中央3-3-12TEL : 0776-23-3700

誕生日に訪れたため、しつらいの素晴らしきことありがたき。お赤飯まで。

日本料理店

2/18 昼「腰掛庵」(山形)

<店舗情報>◆懐石 辻留住所 : 東京都港区元赤坂1-5-8 虎屋第2ビル B1FTEL : 03-3403-3984

初訪問。焦がしたきな粉が特徴的な蕨餅の名店。

和菓子屋

2/18 昼「出羽屋」(山形)

<店舗情報>◆腰掛庵住所 : 山形県天童市北目1-6-11TEL : 023-654-8056

山菜、キノコ、ジビエ料理。キノコだけで取っただし、山菜の峻烈さ、ジビエの優しさ。すべてにおいて自然の懐の深さに衝撃を受けた。

オーベルジュ

2/18 夜「イル コテキーノ」(山形)

<店舗情報>◆出羽屋住所 : 山形県西村山郡西川町間沢58TEL : 0237-74-2323

初訪問のイタリアン。自家製のハムやソーセージが60種類以上という変態っぷり。

イタリアン

2/19 夜「懐石 四つ葉」(東京・荻窪)

<店舗情報>◆イル コテキーノ住所 : 山形県山形市あこや町2-1-28TEL : 023-664-0765

スッポンとふぐの名割烹として古くから知られる店。そのスッポンの味わいは実に澄んでいる。

日本料理店 出典:くまくま ごうさん

2/21 夜「片折」(石川)

<店舗情報>◆懐石 四つ葉住所 : 東京都杉並区上荻2-20-7TEL : 03-3398-7093

さまざまな冬の滋味が。中でも、新しく調理法を変えたというかぶら寿司と白子に感銘。

日本料理店

2/22 昼「レヴォ」(富山)

<店舗情報>◆片折住所 : 石川県金沢市並木町3-36TEL : 076-255-1446

深化の仕方が凄まじい。鹿の血のソース、山で出す意味のある魚料理、いずれも白眉。

イノベーティブ

2/22 夜「魚津群ねんじり亭」(富山)

<店舗情報>◆レヴォ住所 : 富山県南砺市利賀村大勘場田島100TEL : 0763-68-2115

白身魚の刺身だけで17種類。鰤大根もおもしろい。

海鮮居酒屋

2/26 夜「徳山鮓」(滋賀)

<店舗情報>◆魚津群ねんじり亭住所 : 富山県富山市東岩瀬町136-1TEL : 070-9196-2833

滋賀・余呉にあるオーベルジュでの特別会。

オーベルジュ 写真:お店から

2/27 夜「たまる」(東京・四谷三丁目)

<店舗情報>◆徳山鮓住所 : 滋賀県長浜市余呉町川並1408TEL : 0749-86-4045

希少な江戸料理の店でアンコウ鍋をいただく。

荒木町にある老舗

2/28 昼「瑠灯」(東京・虎ノ門)

<店舗情報>◆たまる住所 : 東京都新宿区荒木町7TEL : 03-3357-8820

初訪問。虎ノ門横丁に新たにできたそば居酒屋。

そば居酒屋 出典:健一郎Jr.さん

2/28 夜「シェフス」(東京・新宿御苑前)

<店舗情報>◆瑠灯住所 : 東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー 3F 横丁TEL : 03-6205-8553

50年来、上海富豪の家庭料理を再現する店。

中華料理

2/29 夜「すきやばし 次郎」(東京・銀座)

<店舗情報>◆シェフス住所 : 東京都新宿区新宿1-24-1 藤和ハイタウン 1FTEL : 050-5590-4314

98歳の寿司職人、小野二郎さんが握る寿司は色っぽくエレガント。

銀座の名店 出典:TK2825さん

2/29 夜「Bar Landscape.」(東京・銀座)

<店舗情報>◆すきやばし 次郎住所 : 東京都中央区銀座4-2-15 塚本ビル B1FTEL : 03-3535-3600

バーテンダー日本チャンピオンが2人もいる店。

銀座のバー 出典:maryshaさん

マッキー牧元さんの2024年2月の食費の合計は……?

<店舗情報>◆Bar Landscape.住所 : 東京都中央区銀座6-4-9 SANWA GINZA Bldg. B1FTEL : 03-6263-8448

食費はなんと「597,160円」!

月末に一度、思い出とともに食費を振り返ってみるのも良いかもしれないですね。次回もお楽しみに!

文:マッキー牧元、食べログマガジン編集部 写真:マッキー牧元

