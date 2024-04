高齢者への高品質なヘルスケアモデルを開発！ウェルグループ×Vinグループ「ベトナムにおける医療介護ヘルスケア事業の協業に関するMOUを締結」

ウェルグループは、ベトナムを代表する財閥企業である「Vinグループ」とベトナムにおける医療介護ヘルスケア事業の協業に関してMOUを締結しました。

ウェルグループ×Vinグループ「ベトナムにおける医療介護ヘルスケア事業の協業に関するMOUを締結」

同社は、関西にてクリニック等の医療機関、高齢者介護施設、障がい者福祉施設、保育園など医療介護福祉の施設運営を約30年、45拠点にて運営しています。

更に、医療介護の人材育成に注力し、特に外国人人材の育成に関しては600名以上の人材を支援してきました。

その外国人人材の中心となるのがベトナムです。

今までは人材の育成を中心に行ってきたベトナムで、高齢者向けサービスのニーズが高まってきた事より、今後は医療介護ヘルスケア事業を行います。

医療介護ヘルスケア事業を本格的に展開するに当たり、ベトナムに現地法人(Well Viet Nhat Co.,Ltd)を設立しました。

更に、ベトナムでの最大手企業であるVinグループと協業を行う運びとなりました。

Vinグループは、ベトナムの首都ハノイ市に拠点を構え、不動産・リゾート開発を中心に、教育事業や自動車産業、更には農業やヘルスケア事業や小売業といった多角的な事業展開をする、ベトナム国内では一番資本金が多い民間企業です。

近年では、AIやビッグデータ活用の研究など、先端分野に挑戦している企業としても知られており、コロナ禍より活発化してきたワクチン事業にも参入しています。

(1) MOU締結式

2024年3月27日(水) 9:30(ベトナム時間) 11:30(日本時間)

場所 :Vinグループ VinMec本社(ハノイ)

締結者:ウェルグループ 会長 井村 昌司

Vinmedtech CEO DO TAT CUONG

Vinmec CEO LE THUY ANH

(2) MOU内容

1. 協力内容:ベトナムにおける高齢者への高品質なヘルスケアモデルの開発にお互いに投資し、協力する

2. 協力モデル

・高齢者向けデイケアモデル

・長期の高齢者ヘルスケアモデル(介護施設)

・高齢者の在宅ヘルスケアモデル

医療・介護・ITのウェルグループについて

奈良県大和郡山市に本部をおき、医療法人、社会福祉法人、株式会社、NPOなど17法人からなるグループ企業です。

医療介護障がい施設を運営する(1)医療介護健康福祉事業部、外国人材を始めとした医療介護人材を育成する(2)海外人材教育事業部、医療介護現場のIT・DX化を推進する(3)ITソリューション・コンサル事業部の3事業を中心に事業活動を行っています。

特に介護業界で深刻な課題である人材不足に対しては、外国人人材の育成を積極的に行い、グループ内だけで100人を超える外国人介護スタッフが活躍しています。

他の病院・介護施設への外国人の採用育成支援を合わせると延べ600人以上の支援を行っています。

又、どの業界でも重要視されるIT・DX化が介護業界では中々進まない現状にあり、介護施設におけるIT・DX化のモデルとなるべく様々な実証や導入を行っています。

更に、様々な団体・企業・行政などと協同で取り組みを進める為に一般社団法人全国メディケア事業協議会を発起人として立ち上げ、医療介護業界の課題解決に取り組んでいます。

