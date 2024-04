2年連続でNo.1を獲得！リーフラス 「スポーツスクール会員数・スクール数・部活動支援受託校数」

リーフラスは、2023年12月31日時点のスポーツスクール会員数・スクール数・部活動支援受託校数(累計)について調査を実施しました。

その結果、昨年に引き続き、すべての項目で2年連続No.1を獲得しました。

リーフラス 「スポーツスクール会員数・スクール数・部活動支援受託校数」2年連続No.1獲得

調査対象:国内のスポーツスクール関連企業

調査項目:会員数、スクール数、部活動支援受託校数(累計)

調査完了:2024年3月

調査機関:株式会社東京商工リサーチ

調査結果概要:

・スポーツ施設を保有しない子ども向けスポーツスクール 会員数 2年連続国内No.1

・スポーツ施設を保有しない子ども向けスポーツスクール スクール数 2年連続国内No.1

・部活動支援受託校数(累計) 2年連続国内No.1

調査方法について

*スポーツスクール 会員数 2年連続国内No.1

・スポーツ施設を保有しない子ども向けスポーツスクール企業売上高上位3社の会員数で比較

・会員数の定義として、会員が同種目・異種目に関わらず、複数のスクールに通う場合はスクール数と同数とする。

*スポーツスクール スクール数 2年連続国内No.1

・スポーツ施設を保有しない子ども向けスポーツスクール企業売上高上位3社のスクール数で比較

・キッズ・小学生で分かれている場合は、それぞれを1スクールとする。

*部活動支援受託校数の累計 2年連続国内No.1

・部活動支援を行っている企業売上高上位2社において、部活動支援を開始してからこれまでの累計受託校数で比較

・年度が変わって契約を更新した場合は、同校でも年度ごとに1校とする。

調査概要

今回の調査において、2年連続で名誉ある称号を獲得できました。

同社は今後とも、利用者の期待に応えるべく、これまで培ったノウハウを活かしながら、スポーツの力で社会問題を解決するため精進していきます。

