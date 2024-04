料亭のあんぱんを使ったメニューや抹茶にこだわったドリンクを提供！下鴨茶寮×私立珈琲小学校「ハラカドカフェ」

下鴨茶寮と私立珈琲小学校は業務提携し、東急プラザ原宿「ハラカド」の4階に、「ハラカドカフェ」を2024年4月17日にオープンします。

下鴨茶寮×私立珈琲小学校「ハラカドカフェ」

ハラカドは、「多様な人々の感性を刺激する、新たな原宿カルチャーの創造・体験の場」をコンセプトとした複合施設で、カフェを開業する4階は多様なカルチャーや新しいエンターテインメントを体験できる場所を目指しており、その第1弾として、フロア全体を「ハラッパ」と題して、たき火を囲うようなインスタレーションなど自然やチルアウトをテーマにした企画が実施されています。

その空間で、京都の老舗料亭のスイーツ等のメニューを楽しめます。

ハラカドカフェ概要

広大な緑化スペースでもある「ハラッパ」に隣接する「ハラカドカフェ」において、創業168年目を迎える下鴨茶寮が、「おもたせ」として人気を博している「料亭のあんぱん」を使用したメニューや京都ならではの抹茶にこだわったドリンクやスイーツを提供します。

また、珈琲の監修及び提供は、豆の選別から珈琲の抽出まで、高い品質に定評がある私立珈琲小学校との協業により行います。

席数は「ハラッパ」内に約120席を用意しています。

料亭のあんぱん

私立珈琲小学校カフェメニュー

店舗概要

店名 :「ハラカドカフェ」

開業日:2024年4月17日

所在地:東急プラザ原宿「ハラカド」4階

東京都渋谷区神宮前6丁目31番21号

