2024年3月16日(土)放送のLuckyFM「土曜王国(サタディキングダム)」に、高価買取専門店まねきやが出演しました。

「土曜王国(サタディキングダム)」はバロン山崎さん、廣瀬千鶴さんのMCによる土曜日午後に放送されるラジオ番組です。

番組内ゲストとして同社の水野代表取締役が出演し、まねきやについて説明しました。

高価買取専門店まねきや「土曜王国(サタディキングダム)」出演

ラジオでは高価買取専門店まねきやは、現在茨城県内には「つくば研究学園駅前店」と「西友楽市守谷店」の2店舗で営業していることを紹介しました。

また県外では東京、横浜、名古屋、大阪に7店舗あり、現在9店舗を展開しています。

まねきやは「売る」は「めぐる」をコンセプトにしています。

大切にしてきた思い出や、大事な方から受け継いだもの、思い切って買った高価なものなどを売るときの不安をなくし、誰でも気軽に相談できるお店でありたいと考えています。

高価買取ができる強みとは

まねきやは海外にバイヤーがいて、海外を含めた世界のマーケットで取引しています。

海外だと販売価格が高くなる分、まねきやで高価買取ができる仕組みです。

さらに売却時の価格交渉はダイレクトに海外とつながり、現場で交渉を行なっています。

また、もう1つはお客様が持ってきてくださった商品の価値を正しく調べることです。

専門検査機器によって、金などの貴金属を正確に調べた上で、本来の価値で正しくていねいに買い取るよう心がけています。

これが、まねきやの高価買取につながっています。

まねきやの出張買取と宅配買取の特徴

番組内でまねきやでは店頭への来店だけでなく、出張買取や宅配買取も行なっていることを説明しました。

出張買取は概ね店舗の30km圏内となりますが、店舗まで持ち運び不要で移動時間もかかりません。

査定のプロがすぐ訪問し、その場で買取をします。

そして宅配買取は「GPSつきジュラルミンケース」を用意しているため、高価なお品物も安心して発送できます。

この品物は専門知識のあるスタッフが1点1点ていねいに査定します。

査定が難しいとされる骨董品や古銭も、10年以上のキャリアを持つスタッフが適正な価格を算出するため安心できます。

また、宅配買取は好きなタイミングで送るだけなので、日中は仕事をしている、自宅に来てもらいたくないといった方にもおすすめです。

もちろん宅配買取も、店頭買取、出張買取と同様の査定金額です。

プライバシーマークも取得しており、お客様の大切な個人情報をしっかりと管理します。

買取に力を入れているのはブランド品

まねきやは特にバッグや財布などのブランド品の買取に力を入れています。

自分用、プレゼント用に選ばれることが多く、何種類か持っている方もいるでしょう。

新品ではなかなか市場に流通しないデザインや素材、ヴィンテージも人気があります。

最後に、リユース品はまだ抵抗を感じる人がいることも事実です。

しかし、リユースは物が持つストーリーを継承して、世の中を循環させてくれるものだと考えています。

まねきやはリユースのある日常づくりを目指して、皆様の生活に豊かさを提供できることを願っていることを、最後に伝えました。

店舗案内

■まねきや つくば研究学園駅前店

〒305-0817 茨城県つくば市研究学園5-6-1

<営業時間>

平日・土曜日 10:00〜18:00

日曜・祝日 10:00〜18:00

■まねきや 西友楽市守谷店

〒302-0128 茨城県守谷市けやき台4-1-5 西友楽市ショッピングモール内

<営業時間>

平日・土曜日 10:00〜18:30

日曜・祝日 10:00〜18:00

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 高価買取の仕組みやシステムを紹介!高価買取専門店まねきや「土曜王国(サタディキングダム)」出演 appeared first on Dtimes.