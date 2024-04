2024年4月3日 - 環境活動家・作家 C.W.ニコルの命日に、記念日の指輪専門の株式会社イングは、「年輪」アファンの森バージョンを発売します。

イング「年輪」アファンの森バージョン

ニコルさんは、私財を投じて、「アファンの森財団」を創設しました。

若き日に日本人を愛し、日本は世界一美しい国だと感じたニコルさん。

しかし、日本が経済一辺倒となり、人の心と共に荒れていく中、自然を甦らせたいと決意します。

その一環として、長野県黒姫で「アファンの森」を育て続けました。

日本の豊かな自然を甦らせ、未来に広げたいというニコルさんの遺志を受け継ぎ、積極的に貢献するため、イングはニコルさんの命日に「年輪」アファンの森バージョンを発表しました。

マザーツリーの木で作る、世界に一つだけの指輪

アファンの森には、ニコルさんが生前に最も愛したコナラの木「マザーツリー」があります。

ニコルさんは生前、「マザーツリーの下で眠りたい」と語り、今、そこに眠り、森と一体となり、森を見守っています。

マザーツリーの木目は、ニコルさんの深い愛情と自然とのつながりを彷彿とさせる、独特な美しさを持っています。

これを「年輪」の技術でさらに美しい指輪にしました。

※ 記念日専門として優れた木の指輪を開発するために6年以上研究・実験

※ 公的機関の協力による客観的試験実施

※ 耐久性・耐水性に優れた木の指輪として最高レベルの結婚指輪・記念日の指輪として完成

アファンの森バージョンへの想い

イングが、アファンの森の木の指輪を創るときに考えたことは、次のことです。

身に着ける人の心に安らぎを与え、自然への愛、次世代への愛、美しい日本への愛を育むことに貢献したい。

売上の一部をアファンの森の活動資金として寄付することは、指輪を身に着ける方が貴重な森の再生に貢献していただいたことになる。

※ マザーツリー等の木が自然に大地に落した枝だけを使用

※ イングの理念「人の心に和みを、社会に潤いを、地球に恩返しを」を形に

自然と人との絆を未来へ繋げるアニメーションプロジェクトへの協賛

イングは、アファンの森による、ニコルさんの遺した詩「森の祈り」をテーマにしたアニメーション制作プロジェクト「100年後の森の姿をアニメーションで描き、多くの人に伝えたい」も心から支援しています。

俳優竹下景子さんによる詩の感動的な朗読、ニコルさんの友人である加藤登紀子さんの次女、シンガーソングライターYaeさんによる楽曲により、ニコルさんが喜ぶ味わいをもった作品となるでしょう。

※1組につき1万円を「100年後の森の姿をアニメーションで描き、多くの人に伝えたい」クラウドファンディングに寄付します(該当品1組1回12万円(税抜)以上の場合)

※希望の方には、購入した方の名前をアファンの森アニメーションクラウドファンディングの応援コメント欄に記載します(期間内限定)。

商品詳細

商品名 : 「年輪」アファンの森バージョン ※「年輪」はNENRINブランドを代表するジュエリーシリーズ

素材 : アファンの森のマザーツリー(コナラ)等の木、プラチナ/ゴールド/シルバー

価格 : 48,000円〜205,000円(税抜)

発売日 : 2024年4月3日

販売場所: NENRIN オンラインストア限定

特典 : ・79歳で亡くなったニコルさんにちなんで先着79本限定プレゼント

1)ニコルさんのサインを指輪内側に刻印

2)アファンの森オリジナルコースターをペアで

・NENRINとアファンの森のダブルネームロゴ、シリアルナンバーを打刻

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 環境活動家C.W.ニコルにちなんだマザーツリーの木で作る指輪!イング「年輪」アファンの森バージョン appeared first on Dtimes.