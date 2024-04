ΛrlequiΩが本日4月3日、CDシングル「消えていくオレンジの空へ」をリリースした。これにともなって同楽曲のミュージックビデオが公開となった。CDジャケットに描かれた歌詞からも伺えるように、表題曲には強いメッセージが込められた。暁(Vo)のコメントを以下にお届けしたい。◆ ◆ ◆「嘘にまみれた世界でも希望はある。自分の知らないことは結局他人事でだからこそ正気で居られるソレを無理して世界なんて呼ぶと想像力の外からやられる度に苦しいから

2024年4月3日(水)リリース【初回限定盤】ANMA-023A \2,200 tax inデジトレイ+スリーブケース仕様+16Pブックレット付き▼DISC.1(CD)1. 消えていくオレンジの空へ2. Katrina3. 消えていくオレンジの空へ -instrumental-▼DISC.2(DVD)「消えていくオレンジの空へ」MUSIC CLIP + OFF SHOT【通常盤】ANMA-023B \1,650 tax inジュエルケース仕様▼DISC.1(CD)1. 消えていくオレンジの空へ2. Katrina3. THIS IS MY CULT. (ΛrlequiΩ ver)4. 消えていくオレンジの空へ -instrumental-

■<DIAURA × ΛrlequiΩ「THIS IS MY CULT.〜Side Black〜」>



実施期間:4月18日(木)〜4月29日(月祝)実施時間:11:00〜20:00※ラフォーレ原宿の営業時間に準拠します場所:ラフォーレ原宿東京都渋谷区神宮前1-11-6 https://www.laforet.ne.jp/【イベント内容】・ショップコラボ・POPUP STORE:5F MAKE THE STAGE・限定イベント:4月21日(日)、POPUPにて合同インストアイベント開催・限定ライブ:4月29日(月祝)、ラフォーレミュージアム原宿(6F)にて開催■<DIAURA × ΛrlequiΩ「THIS IS MY CULT.〜黒服限定 愚民 VS ダメ人間〜」>4月29日(月祝) ラフォーレミュージアム原宿open16:00 / start16:30出演:DIAURA / ΛrlequiΩドレスコード:黒服▼チケット・前売 \6,000 (税込)・当日 \6,500 (税込)一般発売:3月30日(土)10:00〜https://eplus.jp/diauraxarlequin/(問)info@arlequin-anima.com■合同INSTORE EVENT<THIS IS MY CULT. POPUP STORE>日程:4月21日(日)場所:ラフォーレ原宿 5F MAKE THE STAGE▼時間11:30〜12:30 達也 × 奈緒13:00〜14:00 翔也 × 祥平14:30〜16:00 佳衣 × 暁16:30〜18:00 yo-ka × 來堵▼内容・DVD手渡し・ジャケットサイン参加特典:限定コメント動画(QRコードにてお渡し)各時間帯のメンバー2名合同限定コメント動画をプレゼント▼販売サイトDIAURA:https://diaura.cart.fc2.comΛrlequiΩ:https://animalimited.official.ec