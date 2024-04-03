『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』初のオフィシャルDJイベントの開催が決定した。

＜HYPSTER会員限定 Official DJ Night LIVE ANIMA After Party＞と題された本イベントは、4月27日に東京・池袋にあるMixalive TOKYO内Hall MixaとClub Mixaで行われる。今週末開催の＜ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 10th LIVE ≪LIVE ANIMA≫＞(以下10thライブ)のアフターパーティーという立ち位置だ。

出演者は、ヒプノシスマイクのレギュラー番組やライブ等でもDJを務めているDJ U-ICHI、ライブ等でバックダンサーを務めているディビジョン・ダンス・バトル(D.D.B)、更に入間銃兎役の駒田 航、有栖川帝統役の野津山幸宏、白膠木 簓役の岩崎諒太、天国獄役の竹内栄治がスペシャルゲストとして登場予定。

そして、この日限定でDivision別オフィシャルドリンクの販売も決定しており、ドリンク1杯購入ごとにオリジナル缶バッジのプレゼントも予定されている。

チケットはヒプノシスマイク OFFICIAL FANCLUB“HYPSTER”内にて本日より4月14日まで受付。


また、今週末に予定されている10thライブは、DAY1「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 10th LIVE ≪LIVE ANIMA≫ -HOMIEs-」、DAY2「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 10th LIVE ≪LIVE ANIMA≫ -HOODs-」の2デイズで実施。18人の声優キャストと中王区キャストが揃い踏みする公演で、スペシャルゲストの登場も。

10thライブでは『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima ＋の楽曲初披露に加え、EP収録の楽曲歌唱コーナーを設け、DAY1は-HOMIEs-、DAY2は-HOODs-のメンバーによる回替わり歌唱を予定している。現在、チケット一般先着販売受付中だ。その他にも、ライブビューイングやABEMA PPV ONLINE LIVEでも本公演を楽しむことができる。詳細はオフィシャルサイトにて。

＜HYPSTER会員限定 Official DJ Night LIVE ANIMA After Party＞

日付：2024年4月27日（土）
時間：17:00開場／17:30開始(20:00終了予定)
場所：Mixalive TOKYO内Hall MixaとClub Mixa
住所：東京都豊島区東池袋1-14-3
チケット代：3,300円(Drink別)
チケット申し込み期間：4月3日(水)〜4月14日(日)

ヒプノシスマイク OFFICIAL FANCLUB“HYPSTER”
https://hypster-fc.com/

＜ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 10th LIVE ≪LIVE ANIMA≫＞

DAY1
2024年4月6日（土）：「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 10th LIVE ≪LIVE ANIMA≫ -HOMIEs-」
16:00開場 / 18:00開演(予定)

DAY2
2024年4月7日（日）：「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 10th LIVE ≪LIVE ANIMA≫ -HOODs-」
14:30開場 / 16:30開演(予定)

会場（両日）：幕張メッセ 国際展示場3〜6ホール

出演：木村昴、石谷春貴、天粼滉平、浅沼晋太郎、駒田航、神尾晋一郎、白井悠介、斉藤壮馬、野津山幸宏、
速水奨、木島隆一、伊東健人、岩崎諒太、河西健吾、黒田崇矢、葉山翔太、榊原優希、竹内栄治、小林ゆう、たかはし智秋、山本希望
スペシャルゲスト

問い合わせ
HOT STUFF PROMOTION　050-5211-6077（平日12:00〜18:00）
WEB　https://www.red-hot.ne.jp