ヒプマイ、初のオフィシャルDJイベント開催
『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』初のオフィシャルDJイベントの開催が決定した。
＜HYPSTER会員限定 Official DJ Night LIVE ANIMA After Party＞と題された本イベントは、4月27日に東京・池袋にあるMixalive TOKYO内Hall MixaとClub Mixaで行われる。今週末開催の＜ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 10th LIVE ≪LIVE ANIMA≫＞(以下10thライブ)のアフターパーティーという立ち位置だ。
そして、この日限定でDivision別オフィシャルドリンクの販売も決定しており、ドリンク1杯購入ごとにオリジナル缶バッジのプレゼントも予定されている。
チケットはヒプノシスマイク OFFICIAL FANCLUB“HYPSTER”内にて本日より4月14日まで受付。
また、今週末に予定されている10thライブは、DAY1「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 10th LIVE ≪LIVE ANIMA≫ -HOMIEs-」、DAY2「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 10th LIVE ≪LIVE ANIMA≫ -HOODs-」の2デイズで実施。18人の声優キャストと中王区キャストが揃い踏みする公演で、スペシャルゲストの登場も。
10thライブでは『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima ＋の楽曲初披露に加え、EP収録の楽曲歌唱コーナーを設け、DAY1は-HOMIEs-、DAY2は-HOODs-のメンバーによる回替わり歌唱を予定している。現在、チケット一般先着販売受付中だ。その他にも、ライブビューイングやABEMA PPV ONLINE LIVEでも本公演を楽しむことができる。詳細はオフィシャルサイトにて。
＜HYPSTER会員限定 Official DJ Night LIVE ANIMA After Party＞
時間：17:00開場／17:30開始(20:00終了予定)
場所：Mixalive TOKYO内Hall MixaとClub Mixa
住所：東京都豊島区東池袋1-14-3
チケット代：3,300円(Drink別)
チケット申し込み期間：4月3日(水)〜4月14日(日)
ヒプノシスマイク OFFICIAL FANCLUB“HYPSTER”
https://hypster-fc.com/
＜ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 10th LIVE ≪LIVE ANIMA≫＞
2024年4月6日（土）：「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 10th LIVE ≪LIVE ANIMA≫ -HOMIEs-」
16:00開場 / 18:00開演(予定)
DAY2
2024年4月7日（日）：「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 10th LIVE ≪LIVE ANIMA≫ -HOODs-」
14:30開場 / 16:30開演(予定)
会場（両日）：幕張メッセ 国際展示場3〜6ホール
出演：木村昴、石谷春貴、天粼滉平、浅沼晋太郎、駒田航、神尾晋一郎、白井悠介、斉藤壮馬、野津山幸宏、
速水奨、木島隆一、伊東健人、岩崎諒太、河西健吾、黒田崇矢、葉山翔太、榊原優希、竹内栄治、小林ゆう、たかはし智秋、山本希望
スペシャルゲスト
問い合わせ
HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077（平日12:00〜18:00）
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