日付：2024年4月27日（土）時間：17:00開場／17:30開始(20:00終了予定)場所：Mixalive TOKYO内Hall MixaとClub Mixa住所：東京都豊島区東池袋1-14-3チケット代：3,300円(Drink別)チケット申し込み期間：4月3日(水)〜4月14日(日)ヒプノシスマイク OFFICIAL FANCLUB“HYPSTER”https://hypster-fc.com/

＜ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 10th LIVE ≪LIVE ANIMA≫＞



DAY12024年4月6日（土）：「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 10th LIVE ≪LIVE ANIMA≫ -HOMIEs-」16:00開場 / 18:00開演(予定)DAY22024年4月7日（日）：「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 10th LIVE ≪LIVE ANIMA≫ -HOODs-」14:30開場 / 16:30開演(予定)会場（両日）：幕張メッセ 国際展示場3〜6ホール出演：木村昴、石谷春貴、天粼滉平、浅沼晋太郎、駒田航、神尾晋一郎、白井悠介、斉藤壮馬、野津山幸宏、速水奨、木島隆一、伊東健人、岩崎諒太、河西健吾、黒田崇矢、葉山翔太、榊原優希、竹内栄治、小林ゆう、たかはし智秋、山本希望スペシャルゲスト問い合わせHOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077（平日12:00〜18:00）WEB https://www.red-hot.ne.jp