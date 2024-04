9割が身体のケアで内面もポジティブになれると回答！M-STYLE「バストケアに関するアンケート」

アイリーン式育乳マッサージで一躍有名となった美容家「神長アイリーン」が所属するバストアップ専門エステティックサロン「M-STYLE」は、日常的にバストケアを行っている方を対象に「バストケアに関するアンケート」を実施しました。

M-STYLE「バストケアに関するアンケート」

<調査概要>

調査概要:バストケアに関するアンケート

調査期間:2024年3日7日(木)

調査機関:WEBアンケート(設問選択・記述式)

調査対象:バストケアを行っている人

調査人数:100人

同社では、アイリーン式育乳マッサージを取り入れた、バストアップ専門エステティックサロン「M-STYLE」を運営しており、バストに関する様々な悩みを持っている方が来店しています。

バストの悩みは人によってそれぞれ異なりデリケートな話題でもあることから、なかなか周囲の意見を聞く機会や、自身の悩みを相談できる相手は多くはないのではないでしょうか。

今回は現在何かしらのバストケアを取り入れている方に対してアンケート調査を行い、実際にバストケアを行うようになったきっかけや、具体的なケア方法、その効果についても伺いました。

バストケアを始めたきっかけと改善したい悩み

はじめに、バストケアはどのようなきっかけで始めたのか質問したところ、「自身のバストに元々コンプレックスがあったため(54.0%)」「年齢に伴って徐々に気になる箇所が出てきたため(41.0%)」という回答が集まりました。

バストケアを始めたきっかけは、元々コンプレックスを感じていた方と、年齢を重ねる中であらわれた悩みの大きく2パターンに分かれるようです。

また、定期的な検診の呼びかけを様々な機関で行っている効果からか「乳がんなど疾病の予防・健康促進のため(22.0%)」という回答も一定数みられました。

美容だけではなく、健康を目的としたバストケアも近年増加しているのかもしれません。

ざっくりとしたきっかけはわかりましたが、具体的にバストに関する悩みや課題を感じる・感じていたのはどのような場面なのでしょうか?

今回、次のような意見が集まりました。

実際の声:

・ダイエットでたるんだ時(20代)

・友人や恋人と海やプールに行くときは水着になるのが嫌(20代)

・パートナーと2人で過ごすとき(20代)

・ドレスの胸元がペタンコだった時(30代)

・友人たちと温泉に行った時にみんな綺麗なバストだったから(30代)

・憧れている田中みな実さんがバストについて話していた時に自分のバストが心配になった(30代)

・お風呂に入る時に洗面所の鏡に映ったバストが以前よりハリがなく垂れ下がって見えた時(40代)

・加齢でバストが下がってきたとお風呂で自分で見て思った時(40代)

・胸が小さいので、薄着できない(40代)

海やプール・温泉に行った際に周囲との比較で悩む方はやはり多いことがわかります。

また、ダイエットで身体の悩みを解消しようとした際に、バストの課題が出てきてしまった方もいるようです。

着る服を選ぶ時やお風呂上がり、パートナーとの二人の時間など、日常のふとした場面でもバストの悩みを感じるタイミングがあることから、悩みを解消することはストレスの軽減にも繋がるのではないでしょうか。

次に、バストケアを通してよりよくしたい、改善したいと感じる点について伺ったところ、「バストの形(61.0%)」「バストの大きさ(60.0%)」という回答が集まりました。

先ほどの調査でもわかる通り、形や大きさで悩む方は多いようです。

ただ、「バストの肌の状態(31.0%)」「乳首の形や色(27.0%)」「バストの対称性(25.0%)」と続くように、気になるポイントは多岐にわたります。

課題が人によって異なることから、多くあるケア方法の中から適したものを選んでいく必要があります。

実際に日常的にバストケアを行っている方は、現在どのようなケア方法に取り組んでいるのでしょうか?

実践している方法とその効果

効果実感が“ない”という方が半数以上。

そこで、バストケアは具体的にどのような方法を取り入れているか伺ったところ、「適切な下着の選択・着用(62.0%)」「日常的なマッサージ(58.0%)」という回答が集まりました。

自身の身体にあった下着の選択は、一番取り入れやすいケアなのかもしれません。

近年では通常のブラジャーに加えてナイトブラも一般的になりつつあり、1日を通じて胸を支えてくれる強い味方と言えそうです。

日常でマッサージを取り入れている方が6割ほどいますが、具体的なマッサージ方法に関しては試行錯誤を繰り返していたり、不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。

また、「適度な運動(31.0%)」「バスト用のスキンケア(31.0%)」「健康的で適切な食事管理(25.0%)」という回答も続きました。

比較的気軽に取り入れることができる方法を取り入れていることがわかりましたが、それらの効果は実感できているのでしょうか?

バストケアを始めて効果は実感できているのか伺ったところ、「どちらかといえば実感できていない(36.0%)」「実感できていない(18.0%)」という回答が集まり、実感できていない方が半数を超える結果となりました。

下着の選択や着用をはじめ、マッサージや運動など様々な方法でバストケアを行っていても、なかなか望むような効果を得ることは難しいのかもしれません。

実際にバストケアを行う中でどのような問題が発生しているのでしょうか?

そこで、バストケアを行う上で困った事はあるか伺ったところ、「なにが正しい情報なのかわからない(39.0%)」「バストマッサージなどの技術が難しい(39.0%)」「あまりバストケアに関する情報が見つけられない(35.0%)」という回答が集まりました。

ネットが普及した今、どのような分野でも正しい情報を取捨選択することが年々難しくなっていますが、バストケアにおいても同様の悩みを感じている方は多いようです。

課題に応じて専門家の意見を取り入れながら、正しいケアを実践することが実は一番の近道なのかもしれません。

最後に、バストケアなどを通じて自分の身体に自信を持つことは、日々をポジティブに過ごす上で意味があると思うか伺ったところ、「とても意味があると思う(40.0%)」「どちらかといえば意味があると思う(54.0%)」という回答が集まりました。

9割を超える方が、身体のケアを行うことで内面的にもポジティブに過ごせると考えていることが明らかになりました。

まわりからの評価だけでなく、しっかりと自分自身が身体を管理し自信を持つことが、ご機嫌に日々生活していく上で実は重要なポイントなのかもしれません。

まとめ:バストケアを通じて、精神的な健康も手に入れる

今回はバストケアを日常的に取り入れている方に対して、ケアを行うようになったきっかけや日頃のケア方法・その効果などを調査しました。

元々コンプレックスを感じていた方や年齢とともに課題が出てきた方など悩みは様々でしたが、バストケアだけにかかわらず、自分が自信を持てる身体を手に入れることは、内面的にも良い影響を与えることも明らかになりました。

しかし、いざケアを行おうとしても正しい情報の収集や技術の習得が難しく、簡単に悩みが解消されるわけではないようです。

なかなか実感できる効果がみられず、このままの方法でケアを続けていくべきか悩んでいる方もいるのではないでしょうか?

そのような方には、ぜひプロの意見を参考にしたり、専門機関で施術を受けていただくことをおすすめします。

同社では、バストアップ専門エステティックサロンを経営しています。

美容家、神長アイリーンが考案した「アイリーン式育乳マッサージ」を取り入れることで、理想のバストへと導きます。

あなた史上最高の美バストへ「アイリーン式育乳マッサージ」

アイリーン式育乳マッサージで、あなた史上最高の美バストへ。

恵比寿のバストアップ専門エステティックサロン「M-STYLE」では、バストに関する悩みを解決する施術が用意されています。

「M-STYLE」は大物芸能人も多数ファンに持つ美容家 神長アイリーンが考案した「アイリーン式育乳マッサージ」をはじめ、バストアップ専門の施術を行うエステティックサロンです。

「アイリーン式育乳マッサージ」は 様々なバストの悩みに寄り添い、これまで「1万人を超える多くの女性」のバストの悩みに答えてきました。

利用の流れ

(1) 専門サイトから予約

(2) 来店:アクセスを確認いただき、予約の5分前頃に来店ください。

(3) カウンセリング:カウンセリングで具体的なお悩みやなりたいバストを聞き、注意事項などの説明をします。

(4) 施術開始(背中のマッサージ→バストのマッサージ)

はじめに、バストから逃げてきたお肉を柔らかくしバストへ戻す背中のマッサージを行います。

その後、バストのマッサージで乳腺をほぐすことでリンパの流れを良くし、バストの成長へと誘います。

(5) フィッティング・アフターカウンセリング

施術後はバストを触っていただき変化を実感していただきます。

また、お客様にあったブラジャーのサイズをフィッティング。

フィッティングの際にブラメイクの指導を行います。

着替えのあとにアフターカウンセリングをさせていただきます

サロン紹介

M-STYLE(エム スタイル)

TEL :050-1237-5429 ※予約はWEBからのみとなります

営業時間:11:00〜20:00(最終受付18:30)

所在地 :〒150-0013

東京都渋谷区恵比寿1丁目24-2 FeliceEBIS(フェリーチェ恵比寿) 501

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 9割が身体のケアで内面もポジティブになれると回答!M-STYLE「バストケアに関するアンケート」 appeared first on Dtimes.