俳優を目指す若者たちのデュアルキャリアをアシスト！俳優・佐藤祐基×川村工業「アシストマンプロジェクト」第一弾

川村工業は、2024年4月1日からスタートしたアシストマンプロジェクトの第一弾として、仮面ライダーなど多くの出演キャリアを持つ俳優・佐藤祐基による俳優養成事業と協働で、俳優を志す若者たちの左官職人としてのデュアルキャリア/複業をアシストします。

俳優・佐藤祐基×川村工業「アシストマンプロジェクト」第一弾

川村工業が推進する「アシストマンプロジェクト」は、若者の建設業離れと、夢を諦めないという持続可能なライフバランスとの両立をビジネスで可能にしていくプロジェクトです。

今回その第一弾として、俳優の佐藤祐基氏×川村工業が俳優と左官職人というデュアルワークを可能にし、副業ではなく複業による自分磨きという相乗効果が得られる「新しい働き方」をアシストします。

きっかけと背景

佐藤祐基氏は、役者をやりながら俳優を育成するトレーナーの仕事をする中で、レッスンを受けている生徒たちの働き口の選択肢を広げたいという想いがありました。

突発的なオーディションや稽古が発生し、融通の効くアルバイトで生計を立てることが多い俳優業。

手に職を付けることが難しい若者の将来を考えた昼の仕事の一つとして、建設業の「左官・土間工事業界」があり得るのではないかという考えに至りました。

そこで旧知の建設会社社長に相談し、そこから川村工業を紹介されました。

こうして今回の、俳優を目指す人達の左官職人としてのデュアルキャリアをアシストするプロジェクトの始動となりました。

