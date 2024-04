「働く」に関する社会課題をビジネスで解決するキャムコムグループの「コンシェルテック」は、採用担当者・求職者にとってより使いやすく、心強いサポートを提供する転職支援サービス「Jobuddy+(ジョバディ)」のJR京浜東北線・根岸線トレインジャック広告キャンペーン「#ブラック転職活動を塗り替えろ!」を開始します。

コンシェルテック「Jobuddy+(ジョバディ)」JR京浜東北線・根岸線トレインジャック広告キャンペーン

「希望条件の求人が見つからない」「情報収集に苦戦」増幅する転職支援サービスが引き起こす「#ブラック転職活動」

転職希望者は年々増加傾向にあり、総務省が労働力調査にて発表した2023年7月から9月平均の転職希望者は初めて1,000万人を超えたと報道されました。

盛り上がる転職市場に比例して、求人サイトや転職エージェントなどの支援サービスも増加し、細分化されています。

求人サイトには膨大な求人が掲載されていますが、その中から転職者が自身の希望に合う求人を見つけることは困難且つ手間がかかります。

さらに、転職エージェントを介すと求人企業は年収に対して30〜40%の高額な成果報酬額がかかるため、採用基準が厳しくなってしまいます。

転職の手助けとなるはずの求人サイトや転職エージェントが、便利になるどころか逆に転職活動を複雑化させる事象「#ブラック転職活動」を引き起こしています。

「Jobuddy+」は、そんな#ブラック転職活動を阻止する転職サービスサイトとして、より多くの転職者にメッセージを広めるべくJR京浜東北線・根岸線を1編成トレインジャックします。

2023年12月に、前身であるコンシェル&マッチからJobuddy+へとサービスがリニューアルしてから初の大型プロモーションです。

#ブラック転職活動を塗り替えろ!キャンペーンのコンセプト

「#ブラック転職活動」とは、転職サイトや転職エージェントによって複雑化された転職活動のことであり、転職者がストレスを抱えている状態を指します。

このトレインジャックでは転職活動を考える多くの転職者が経験する不安や不満を10個のキーワードで表現し、見る人に共感を与えています。

トレインジャックで「Jobuddy+」の世界観を濃く体験した層は、さらに特設サイト上で「#ブラック転職活動」「体験とそれらがJobuddy+」の魅力によって変化するというメッセージを受け取ります。

一連のユーザー体験を通して、「#ブラック転職活動」を、一人ひとりに寄り添う転職サービスサイト「Jobuddy+(ジョバディ)」が塗り替える、というメッセージを訴求しています。

掲出概要

場所:JR京浜東北線・根岸線

期間:2024年3月18日(月)〜4月15日(月)

※編成や運行情報について、鉄道会社や駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※運行期間は予定であり、予告なく変更・中止となる場合があります。

※運行期間中であっても運休となる場合があります。

※最終日は撤去作業を行うため、運行を行わない場合があります。

ジョバディについて

「Jobuddy+」は、求人広告の掲載と求職者対応のサポートにより入社率を高める採用支援サービスです。

企業にとっては初期費用やランニングコストを掛けずに求人掲載することが可能であり、採用活動におけるさまざまな工程を独自システムの活用で自動化させ、採用における労力やコストを削減します。

現在1500社を超える企業が「Jobuddy+」にて採用活動を行い、求人数は20,000件にも上り、急成長を遂げています。

求職者にとっては履歴書簡単作成機能や日程調整簡単機能など、就職活動における煩雑な作業の自動化を進めつつ、相談や助言を求める際には140名体制のキャリアアドバイザーによる適切な支援を受けることが可能です。

これにより、ブラックではない便利でスムーズな就職支援を行い入社までサポートします。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post JR京浜東北線・根岸線のトレインジャック広告キャンペーンを開催!コンシェルテック「Jobuddy+(ジョバディ)」 appeared first on Dtimes.