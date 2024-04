2025年卒 新卒採用を開始！ビッグホリデー株式会社

ビッグホリデーは、今回2025年卒 新卒採用を開始したことを発表しました。

説明会は対面とオンラインで実施します。

ビッグホリデー 2025年卒 新卒採用

同社は、国内旅行・海外旅行・スキーツアーの企画から販売、催行までを手掛ける総合旅行会社として長年にわたり数多くの旅行やレジャーを提案、実施しており、2024年4月に創業60周年を迎えました。

今後、新たな展開へ向け旅行好きで柔軟な発想の持ち主を求めています。

ビッグホリデーの強み

同社の強みは、全国に約14000店舗あると言われる旅行会社の中の約6000店舗のパートナー販売店と提携していることです。

国内・海外航空券、JRチケット、テーマパークチケット、宿泊、観光など国内外の旅行商品の卸し(ホールセール)事業を主力とし、北は北海道、南は福岡、2024年4月には関西支店も開設、全国7ヵ所で展開しています。

個人向けツアー(パッケージツアー)では、国内ツアーやスキー&スノーボードツアーなどの企画・販売事業を手掛けています。

ANA、JR、東海汽船などの運輸機関や宿泊施設、テーマパークなどとのネットワークを活用し、市場ニーズに応えた高品質かつリーズナブルな旅行商品を、委託販売契約を結んでいる全国の旅行会社およびWEB販売の二つのチャネルを通じて、お客様に提供しています。

創業から60年にわたり、全国のパートナー販売店と連携しながら業界を牽引してきました。

今後も「夢工場」の更なる進化でパートナー販売店とともに「余暇創造企業」の実現を目指していきます。

今後、コーポレートサイトにおいて、採用に関する募集内容はもちろん、会社のビジョン・ミッション、採用したい人材を明確に伝えるほか、社員のインタビューやビデオを掲載し、実際の職場環境や成長の機会をリアルに伝えていけるよう準備を進めています。

※4月下旬公開予定

会社概要

社名 : ビッグホリデー株式会社

所在地: 東京都文京区本郷3-19-2 BHビル

TEL : 03-3818-5111(代表)

創業 : 1964年4月1日

資本金: 8千万円

登録 : 観光庁長官登録旅行業第576号

資格 : 日本旅行業協会(JATA)正会員、

国際航空運送協会(IATA)公認代理店、

全日本空輸(ANA)指定代理店、

JRグループ委託販売会社、

旅行業公正取引協議会会員、

ボンド保証会員

