全国のロッテリアにて、『すみっコぐらし』とコラボしたお子様向け商品が、2024年4月16日(火)〜7月中旬の期間限定で販売! さっそく商品をチェックしよう!『すみっコぐらし』は、優しい色遣いで描かれたゆる可愛いキャラクターと、可愛いだけじゃないちょっぴりネガティブでシュールな設定で、子どものみならず大人たちをも魅了している人気キャラクター。2012年に「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生し、2022年に10周年を迎えた。

そんな『すみっコぐらし』と『ロッテリア』のコラボレーション企画『わくわくぎゅぎゅっと!!すみっコぐらしキッズセット』が期間限定で登場!『わくわくぎゅぎゅっと!!すみっコぐらしキッズセット』は、『キッズ チーズバーガー』、『キッズ てりやきバーガー』、『チキンからあげっと(3本入り)』、『おてがるパンケーキ(2枚)』から選べる『キッズセットメニュー』(4種類から1種類)に、『あつまれ!すみっコバッグ』、『つみつみ すみっコだるま』、『ミニっと♪すみっコサコッシュ』(3種類から1種類)が付いたセット。『あつまれ!すみっコバッグ』は、組み立てるとバッグになるペーパークラフト。バッグを開くとミニサイズのお部屋が現れる! 様々な表情やポーズのすみっコやみにっコたちと一緒に遊んだり、お部屋の装飾を楽しんだり……”わくわく” が詰まった持ち手付きバッグだ。『つみつみ すみっコだるま』は、一番上のだるまを倒さないように遊ぶだるまおとし。好きな場所に貼れる『すみっコぐらし』とロッテリアメニューのイラストシールも付いている。シールを貼ると、5体のすみっコが積み重ねられているような可愛らしいだるまおとしが完成!『ミニっと♪すみっコサコッシュ』は、肩にかけて持ち歩けるミニサイズのサコッシュバッグ。黄色をベースに、すみっコの仲間たちとロッテリアメニューのイラストが散りばめられた総柄のオリジナルデザインだ。ロッテリアの『キッズセット』を頼んで、可愛いグッズをゲットしちゃおう♪(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.