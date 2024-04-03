ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:15

米ADP雇用者数（3月）

予想 15.2万人 前回 14.0万人（前月比)



21:30

ボスティック・アトランタ連銀総裁、CNBCインタビュー応じる



22:00

デコス・スペイン中銀総裁、講演



22:45

米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（3月）

予想 51.7 前回 51.7（非製造業PMI・確報値)

予想 52.2 前回 52.2（コンポジットPMI・確報値)



ボウマンFRB理事「銀行の流動性、規制、最後の貸し手としてのFRBの役割」講演



23:00

米ISM非製造業景気指数（3月）

予想 52.8 前回 52.6（ISM非製造業景気指数)



23:30

米週間石油在庫統計



4日

1:00

グールズビー・シカゴ連銀総裁、イベント「高齢者の金融搾取防止」開会挨拶



1:10

パウエルFRB議長、ビジネス・政府・社会フォーラムで経済見通しについて講演（質疑応答あり）



2:10

バーFRB副議長、地域再投資法について講演（質疑応答あり）



5:30

クーグラーFRB理事、米経済および金融政策見通しについて講演（質疑応答あり）



イエレン米財務長官、中国訪問（9日まで）

OPECプラス合同閣僚監視委員会（JMMC）会合

北大西洋条約機構（NATO）外相会合



※予定は変更されることがあります。

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