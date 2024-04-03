21:15
米ADP雇用者数（3月）
予想　15.2万人　前回　14.0万人（前月比)

21:30　
ボスティック・アトランタ連銀総裁、CNBCインタビュー応じる

22:00　
デコス・スペイン中銀総裁、講演

22:45
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（3月）
予想　51.7　前回　51.7（非製造業PMI・確報値)
予想　52.2　前回　52.2（コンポジットPMI・確報値)

ボウマンFRB理事「銀行の流動性、規制、最後の貸し手としてのFRBの役割」講演

23:00
米ISM非製造業景気指数（3月）
予想　52.8　前回　52.6（ISM非製造業景気指数)

23:30　
米週間石油在庫統計

4日
1:00　
グールズビー・シカゴ連銀総裁、イベント「高齢者の金融搾取防止」開会挨拶

1:10　
パウエルFRB議長、ビジネス・政府・社会フォーラムで経済見通しについて講演（質疑応答あり）

2:10　
バーFRB副議長、地域再投資法について講演（質疑応答あり）

5:30　
クーグラーFRB理事、米経済および金融政策見通しについて講演（質疑応答あり）

イエレン米財務長官、中国訪問（9日まで）
OPECプラス合同閣僚監視委員会（JMMC）会合
北大西洋条約機構（NATO）外相会合

※予定は変更されることがあります。