ＮＹ市場 この後のイベント
21:15
米ADP雇用者数（3月）
予想 15.2万人 前回 14.0万人（前月比)
21:30
ボスティック・アトランタ連銀総裁、CNBCインタビュー応じる
22:00
デコス・スペイン中銀総裁、講演
22:45
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（3月）
予想 51.7 前回 51.7（非製造業PMI・確報値)
予想 52.2 前回 52.2（コンポジットPMI・確報値)
ボウマンFRB理事「銀行の流動性、規制、最後の貸し手としてのFRBの役割」講演
23:00
米ISM非製造業景気指数（3月）
予想 52.8 前回 52.6（ISM非製造業景気指数)
23:30
米週間石油在庫統計
4日
1:00
グールズビー・シカゴ連銀総裁、イベント「高齢者の金融搾取防止」開会挨拶
1:10
パウエルFRB議長、ビジネス・政府・社会フォーラムで経済見通しについて講演（質疑応答あり）
2:10
バーFRB副議長、地域再投資法について講演（質疑応答あり）
5:30
クーグラーFRB理事、米経済および金融政策見通しについて講演（質疑応答あり）
イエレン米財務長官、中国訪問（9日まで）
OPECプラス合同閣僚監視委員会（JMMC）会合
北大西洋条約機構（NATO）外相会合
※予定は変更されることがあります。
米ADP雇用者数（3月）
予想 15.2万人 前回 14.0万人（前月比)
21:30
ボスティック・アトランタ連銀総裁、CNBCインタビュー応じる
22:00
デコス・スペイン中銀総裁、講演
22:45
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（3月）
予想 51.7 前回 51.7（非製造業PMI・確報値)
予想 52.2 前回 52.2（コンポジットPMI・確報値)
ボウマンFRB理事「銀行の流動性、規制、最後の貸し手としてのFRBの役割」講演
23:00
米ISM非製造業景気指数（3月）
予想 52.8 前回 52.6（ISM非製造業景気指数)
23:30
米週間石油在庫統計
4日
1:00
グールズビー・シカゴ連銀総裁、イベント「高齢者の金融搾取防止」開会挨拶
1:10
パウエルFRB議長、ビジネス・政府・社会フォーラムで経済見通しについて講演（質疑応答あり）
2:10
バーFRB副議長、地域再投資法について講演（質疑応答あり）
5:30
クーグラーFRB理事、米経済および金融政策見通しについて講演（質疑応答あり）
イエレン米財務長官、中国訪問（9日まで）
OPECプラス合同閣僚監視委員会（JMMC）会合
北大西洋条約機構（NATO）外相会合
※予定は変更されることがあります。