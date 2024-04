2024年4月28日(日)、4月29日(月・祝)の2日間、京セラドーム大阪にて、日本最大級のペットイベント「みんな大好き!!ペット王国2024 supported by ホームセンターコーナン」の開催が決定しました。

前売券は各チケット販売サイトにて好評発売中です!

京セラドーム大阪「みんな大好き!!ペット王国2024 supported by ホームセンターコーナン」

「みんな大好き!!ペット王国」は、2005年の初開催以来、多くの方が来場し、累計来場者数は82万人を突破。

関西の大規模ペットイベントとして長く愛され続けています。

人気の理由は、おうちのペットと一緒にドームをお散歩できることや、ペットと参加できる盛りだくさんのコンテンツ!

そしてペットを飼っていない方でも、犬、猫、小動物、爬虫類、観賞魚、鳥、昆虫など様々な生き物たちとのふれあいや体験コーナーで、一日中楽しむことができるイベントとなっています。

ペットと一緒に楽しめる様々なコンテンツ

2024年はミーアキャットカフェ、植栽ワークショップ、えさやりコーナーが新たに追加!

ふれあいコーナーでふれあえる動物もデグーやハムスターなど種類が増えてパワーアップ!

わんわんサッカーPK対決でワンちゃんも大喜び♪

ネコちゃんもいっぱい!

小鳥の餌やりができる「鳥カフェ」

お買い得なペット商品やサンプルも盛りだくさん!

豪華ゲスト陣によるトークショーも必見!

ペットとのお出かけが気軽に楽しめるようになった本年。

ゴールデンウイークはペットも連れて、家族みんなで是非ペット王国へお越しください。

「見る」「体験する」「ふれあう」「作る」「学ぶ」など、2024年も様々なコンテンツが用意されています。

開催概要

日付 :2024年4月28日(日)・4月29日(月・祝)

時間 :10:00〜17:00(入場は16:30まで)

場所 :京セラドーム大阪(大阪府大阪市西区千代崎3丁目中2-1)

入場料金:

前売券:大人(中学生以上)1,700円、子供(3歳〜小学生)900円

当日券:大人(中学生以上)2,100円、子供(3歳〜小学生)1,300円

※前売券の販売は2024年4月27日(土)まで

※上記当日券の金額は当日窓口の料金です。下記チケット販売サイトで購入の場合は100円引きとなります

※当日券の販売は2024年4月28日(日)0:00〜4月29日(月・祝)16:00(ただし、当日窓口では16:30まで販売)

主催 :エコートレーディンググループ・東映株式会社

特別協賛:コーナン商事株式会社

協賛 :ジェックス株式会社、ライオンペット株式会社、コトブキ工芸株式会社、アイシア株式会社、日本ヒルズ・コルゲート株式会社、株式会社ペティオ、いなばペットフード株式会社

チケット販売アソビュー!セブンチケットチケットぴあ (Pコード:994-137)ローソンチケット(Lコード:54401)イープラスCNプレイガイド楽天チケット

他、全国のチケットぴあ店舗やコンビニエンスストアでも販売しています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ペットと参加できるコンテンツが盛りだくさん!京セラドーム大阪「みんな大好き!!ペット王国2024 supported by ホームセンターコーナン」 appeared first on Dtimes.