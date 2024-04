Foga Tech Limitedは、スマートフォンオンラインゲーム「Aurora7(オーロラセブン)」を2024年4月8日に配信します。

また、事前登録者数が14万人を突破し、事前登録報酬として最大でガチャを33回できる魔法石(1,500個)がプレゼントされることも発表しました。

さらに事前登録者数が15万人を突破した際には、最大でガチャを123回できる3種の鍵(ガチャチケット)を用意、公式Xではカウントダウンキャンペーンを実施しています。

スマートフォンオンラインゲーム「Aurora7(オーロラセブン)」

コンボをつなげてダメージアップ!

敵の弱点タイプで更にダメージアップ!

「Aurora7(オーロラセブン)」は、敵をアーマーブレイクして一撃必殺の必殺技を叩き込む、一撃必殺系爽快アクションRPGです。

また安心の自動戦闘も搭載されているので、初心者にもオススメです。

そんな「Aurora7(オーロラセブン)」がリリース前に、事前登録者数14万人を突破。

事前登録報酬として最大でガチャを33回できる魔法石(1,500個)がプレゼントされることを発表しました。

推しキャストの育成が楽しい

同一キャストをガチャで何度も引いて凸らせる必要なし&着せ替え衣装もあり!

一度手に入れたキャストは強化アイテムや進化アイテムで育成するだけ。

クエストやダンジョンの周回はスキップで楽々レベリング。

装備や宝石を集めて日々成長していく推しキャストと一緒に楽しめます。

童話を読む感覚で楽しめるストーリー

絵本に吸い込まれたら、そこは童話の世界だった!?

ひょんな事から童話の世界に迷い込んだ主人公のオーロラ。

赤ずきんやピノキオなどの愉快な仲間と一緒に進んでいくオリジナルストーリーも魅力のポイントです。

まるで新しい童話!?を読んでいるかの様にテンポ良く進むバトル&ストーリーを楽しめます。

リリース時イベント情報

事前登録報酬

Aurora7事前登録報酬

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 事前登録者数14万人突破記念で魔法石1,500個をプレゼント!スマホオンラインゲーム 童話系アクションRPG「Aurora7(オーロラセブン)」 appeared first on Dtimes.