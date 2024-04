Moveforward Coachingのとんちゃんは、「伝わらない」と悩むビジネスパーソンのためのYouTubeチャンネル「とんちゃんのメンタルスピーキング塾」を2024年3月15日(金)に開設し、YouTubeチャンネル開設記念として無料セミナーを4月20日(土)に開催することを発表しました。

YouTubeチャンネル「とんちゃんのメンタルスピーキング塾」開設記念 無料セミナー

セミナーでは、話す前に知っておくべきコミュニケーション理論や、「伝わらない話し方」を「伝わる話し方」に劇的に変化させる考え方などについて講義します。

参加者は、とんちゃんが5万件の相談で培ってきた『人を動かすコミュニケーション術』を体験できます。

自信が無くて上手く話せなかったり、上司への報告・部下への指示・プレゼンが上手くいかないと悩むビジネスパーソンは多いです。

その原因は、人を動かすコミュニケーションの本質や、「伝わる」行動をとるためにメンタルを整える必要性を知らないことにあります。

本セミナーでは、人前で上手く話そうとするビジネスパーソンのよくある勘違いを修正し、メンタルの整え方から話し方の工夫・テクニックまで解説します。

コミュニケーション術を学ぶことで、AIに負けない「伝わる力」という一生物のビジネススキルを身に着けることができます。

とんちゃんプロフィール

・社会福祉士、精神保健福祉士

・講師としてコーチングやカウンセリングの専門家に技術指導

・医療機関で累計5万件の個別相談実績あり

無料セミナー参加方法

該当動画URL:https://youtu.be/vn0-dqC35J8?si=mQgZx6aOSpGc0Qb2

受付期限 : 2024年4月15日(月)

「プレゼンテーション完全攻略マインド編」のURLをSNSなどで拡散したスクリーンショットをとんちゃん公式LINEに送ってください。

後日オンラインセミナー参加URLが送られます。

『とんちゃんのメンタルスピーキング塾』概要

メンタルスピーキング塾では、コミュニケーションに悩むビジネスパーソンが自信を持って生きていける力を育てるための情報発信をしています。

人と話す機会のある全てのビジネスパーソンに向けて、

(1)「伝わる」「人が動く」話し方スキル

(2)スキルを支えるメンタルの整え方

を発信し、コミュニケーションによる影響力を高めることに貢献します。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 人を動かすコミュニケーション術を体験!YouTubeチャンネル「とんちゃんのメンタルスピーキング塾」開設記念無料セミナー appeared first on Dtimes.