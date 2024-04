愛知県警45分署と豊川市小学校へ寄贈！プラセス「蓄光防犯砂利」「交通安全キーホルダー」

プラセスは再利用できないプラスチックをリデュースして、今までにない魅力的な商品に生まれ変わらせる「PLASESS LAB」の取り組みにて誕生した「蓄光防犯砂利」を公益社団法人愛知県防犯協会連合会経由で愛知県警45分署へ、「交通安全キーホルダー」を豊川防犯協会連合会経由で豊川市全小学校26校の新小学1年生へ寄贈しました。

プラセス「蓄光防犯砂利」「交通安全キーホルダー」を寄贈

寄贈式 当日の写真

豊川警察署の防犯イベント活動にて、同社を知ってくださった防犯協会より「小学生の交通安全向上」や「地域防犯意識向上」といった問い合わせがあり、公益社団法人愛知県防犯協会連合会へ「蓄光防犯砂利」を、豊川防犯協会連合会へ「交通安全キーホルダー」を寄贈することと決まりました。

1. 公益社団法人愛知県防犯協会連合会宛に防犯砂利の寄贈

愛知県内警察署の45分署へ、防犯イベント用蓄光防犯砂利を1分署6kg寄贈

寄贈数量:270kg

蓄光防犯砂利

2. 豊川防犯協会連合会に2023年に引き続き交通安全キーホルダーを寄贈

寄贈数量:1,635個

交通安全キーホルダー

寄贈アイテム「蓄光防犯砂利 REPLAS STONE」について

SDGsが注目を集める昨今ですが、廃プラスチックの再利用は難しいのがこれまでの現状でした。

そうした廃プラスチックは産業廃棄物として処理される運命でしたが、プラスチックの成形を長年手掛けるプラセスでは、同社として出来る事は何か…その想いから生まれたのが「再生蓄光プラスチック」です。

従来、市販の蓄光プラスチックでは白色の蓄光プラスチックは白色の顔料が光を遮ってしまうため、製造が技術的に困難であるとされておりましたが、クリスマスイベント用の開発した白色蓄光プラスチックは顔料の選定から配合率、同社独自の配合方法により、今まで不可能とされていた白色でも高い蓄光輝度で幻想的に輝かせる新技術を開発しました。

発光力も半永久的で、光の明るさは消防法の中規模誘導標識規格の1.8倍以上の発光力です。

寄贈商品「交通安全キーホルダー」について

交通安全キーホルダーの素となっているものは、2022年にKITTE名古屋のクリスマスツリーに使われたは蓄光防犯砂利をアップサイクルし、製作されました。

2022年のKITTE名古屋のクリスマスツリーは「ライトダウン」をテーマにライトアップではなく電気を消すことで蓄光プラスチックが光るというクリスマスツリーが展示されました。

このクリスマスツリーに使われた素材は、株式会社プラセスが独自に開発した蓄光防犯砂利(再生プラスチック)が5万粒使用されました。

「PLASESS LAB」の今後の取り組みについて

これまでは社内にて廃プラを活用した商品開発とその販売を行って参りました。

廃プラを削減し生まれ変わらせる数は増えていますが、今後も未来を守るためにより多くの廃プラを削減していきます。

リデュース商品の開発とともに、「こんな商品を廃プラで作れないか」というOEMでの商品研究・開発も強化していきます。

