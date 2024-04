ホテルメトロポリタン プレミア 台北のB1Fにある本格和食を提供する日本料理「はや瀬」では、2024年4月30日までの平日ディナーにおいて仙台出身の料理長・郡司行雄による「春の親睦会プラン」をお届け。

4名以上で利用の場合、サービス料10%も無料となるお得なプランです。

家族や友人との会食はもちろん、旧正月明けの親睦会にもぴったりの内容となっています。

ホテルメトロポリタン プレミア 台北「はや瀬」春の親睦会プラン

日本料理「はや瀬」では、仙台の城下町をテーマに戦国武将「伊達政宗」の甲冑レプリカを入口に配し、時空を越えた日本の風情を演出しています。

店内は懐石料理個室、鉄板焼エリア、シェフを取り囲む大きな檜カウンターで構成された割烹エリアに分かれています。

4-10名で利用できる6つの個室を含む計65席から構成され、プライベートを重視した快適な空間となっています。

仙台出身の料理長・郡司行雄は、19歳で料理の世界に入り、25年以上のキャリアを持つ料理職人です。

日本料理「はや瀬」は、日本の上質な食材に加えて、台湾の旬の食材も厳選して使用しています。

「春の親睦会プラン」では、届いたばかりの新鮮食材を使ったおまかせ料理で本格懐石料理を堪能できます。

特に食材の選定と魚料理にはこだわり抜き、料理長の郡司行雄が直接指揮を執り、懐石料理の真髄をお届けします。

春の親睦会プラン 概要

今回の「春の親睦会プラン」では春の美しい自然をイメージする「花」「鳥」「風」「月」「満月」と品数により各コースを用意し、季節をより繊細な味わいで表現しています。

4月30日までの本プランは、ワンドリンク付き3,000元〜のプランと飲み放題付き(日本酒、果実酒、生ビール、焼酎、ウイスキー、ソフトドリンク)4,000元〜のプランが用意されています。

4名以上で利用の場合は、さらにサービス料が無料となります。

※18歳未満の飲酒は法律で禁止されています。

※飲酒後の運転は法律で禁止されています。

店舗概要

店舗名 :ホテルメトロポリタン プレミア 台北 日本料理「はや瀬」

TEL :+886-2-77500932

所在地 :〒104107 台湾台北市中山区南京東路三段133号(地下1階)

(MRT南京復興駅となり)

営業時間:ランチ 11:30〜14:00 (ラストオーダー 13:30)

ディナー 18:00〜21:30 (ラストオーダー 21:00)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 平日ディナー限定の春の親睦会プランが登場!ホテルメトロポリタン プレミア 台北 日本料理「はや瀬」 appeared first on Dtimes.