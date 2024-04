想いをつなぐ「おいしさのバトン」を表現！熊本製粉「瑞穂 パン用米粉」ほか7製品 パッケージリニューアル

熊本製粉は、「瑞穂 パン用米粉」など米粉主力7製品のパッケージをリニューアルし、2024年4月初旬より順次発売を開始します。

熊本製粉「瑞穂 パン用米粉」ほか7製品 パッケージリニューアル

米粉の注目度が高まる中、熊本製粉の「米粉シリーズ」7製品は、手間暇かけてこだわり抜いた製法によって「米粉だからできるおいしさの実現」と「作り手に配慮したつくりやすさ」を兼ね備えていることが高い評価を受け、多くの方から支持されています。

今回、各製品が持つ「上質さ」や「素材感」「地域性」などのブランドイメージを高めつつ、製品特長や品質面が伝わるパッケージデザインに変更しました。

洗練されたデザインに進化させることで、農家さんが大切に育てたお米をこだわりの製粉で粉にし、パンやお菓子に加工いただく「おいしさのバトン」をつなぐことで、米粉の魅力が最大限に引き出されるというイメージを強化しました。

スタンダードなパンやお菓子をはじめ、さまざまなアレンジもおススメです。

それを実現するのは、同社独自の2つの製法。

パンに適した“デンプンたいせつ製法”と、お菓子に適した“ふんわり微粉末製法”です。

大地で育まれたお米と製法にこだわった熊本製粉の米粉は、つくりやすさとおいしさを実現します。

対象製品名

●パン用(デンプンたいせつ製法)

・瑞穂 パン用米粉 (国産/20kg)

・九州産米米粉H (九州産/20kg)

・熊本県産米米粉F (熊本県産/20kg)

●菓子用(ふんわり微粉末製法)

・瑞穂 菓子用米粉 (国産/10kg・20kg)

・穂波(菓子用米粉) (九州産/10kg)

・熊本県産米米粉(菓子用) (熊本県産/10kg)

パッケージデザインについて

消費者のみなさんが笑顔あふれるように、農家のみなさんが大切に育てたお米への想い。

加工者のみなさんがパンやお菓子にかけた想い。

それぞれの想いである「おいしさのバトン」をデザインに表現しました。

裏面には想いや原料、製法へのこだわり、米粉の特長等、米粉にまつわるキャッチコピーとメッセージを入れ、米粉の魅力を伝えていきます。

今後の展開

熊本製粉では、2006年の発売以来、お客様の日常に寄り添い、手軽にみんなで楽しい食卓を囲むことができる製品として、米粉シリーズを提供してきました。

米粉粉砕のパイオニアとして米粉でさらなる美味しさ・楽しさを提供し、これからも地域に根差した総合粉体・食品素材メーカーとして、九州の素材を活かした製品開発を行い食の未来創造チームを目指します。

