対馬の漂着ごみをリサイクル！セイコーインターナショナル プラスチックペレット「Re:Ocean＠TSUSHIMA」

プラスチックのリサイクルを行う「セイコーインターナショナル」は、長崎県・対馬の漂着プラスチックごみで100%再生したプラスチックペレット※「Re:Ocean@TSUSHIMA」を、2024年4月2日に発売します。

※様々なプラスチック製品の原料となる小さな粒

セイコーインターナショナル プラスチックペレット「Re:Ocean@TSUSHIMA」

同社は、2023年2月に「パタゴニア」と「ヤマップ」が開催するスタディーツアーに参加しました。

対馬の海洋プラスチック問題、海ごみを実際目の当たりにし、メディアで観た映像よりも何倍も酷い状況であり、凄まじい数のプラスチックごみを目の当たりにしました。

海ごみだらけの光景が哀しく、またそれだけの量のごみが放置されていることを“もったいない”と感じました。

そこで、プラスチックリサイクルを業務としている同社が、ビジネスの力で対馬の美しい海に貢献出来ればと考え、「Re:Ocean@TSUSHIMA」という、対馬の漂着プラスチックごみ100%再生プラスチックペレットを商品化しました。

商品の特徴

対馬に漂着したプラスチックごみのみからリペレットした再生プラスチックペレットです。

漂着したプラスチックごみを「種類」と「色」ごとに分別したものを、それぞれリペレットしています。

「青色タンク」、「白カゴ」「黄色ブイ」などラインアップがあります。

売上の10%は、対馬市へ寄付します。

対馬市は年間約2.8億円の予算を掛けて回収・処理を行っていますが、年回収量は全体のうち1/4程度の約8千立方メートルにとどまっており、すべての漂着ごみを回収・処分するために必要な予算が確保できていない状況にあります。

SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」への取り組み

漂着した海洋プラスチックはマテリアルリサイクルし、ペレット化(原料化)することで、直接的に減らすことが出来ます。

「Re:Ocean@TSUSHIMA」から出来た製品が海洋プラスチック問題を考えるきっかけになればと、また各企業のSDGs活動促進に繋がれば、と考えています。

2024年3月末現在で、対馬の漂着したプラスチックを約40tリペレットしました。

商品概要

商品名: Re:Ocean@TSUSHIMA

発売日: 2024年4月2日(火曜)

種類 : 青色タンク、白色カゴ、黄色カゴ、

黄色ブイ、赤色ブイ、オレンジ色ブイなど

各色マスターバッチもあり

内容 : 25kg/袋

