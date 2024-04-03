【兵庫女王盃】サーマルソアリングは7枠9番
4月4日（木）に園田競馬場で行われる、兵庫女王盃（Jpn3・4歳上オープン・ダ1870m）の枠順は下記の通り。JRAからは4頭。新興勢力サーマルソアリングは7枠9番へ入った。前走の総武ステークスは断然人気に推されたがまさかの取りこぼし2着。ダート替わり後の連勝を3でストップする形になった。牝馬同士で仕切り直しの一戦。再度見直しが必要。注目の発走は4日（木）16時15分。
【トルマリンS】サーマルソアリングがダート3連勝でオープン入りJRAからは4頭
1-1
アキュートガール
牝5・54.0・鴨宮祥行
尾林幸二・兵庫
2-2
ヴィブラフォン
牝5・54.0・横山武史
高木登・美浦
3-3
アンティキティラ
牝5・54.0・多田羅誠也
別府真司・高知
4-4
スマイルミーシャ
牝4・54.0・吉村智洋
飯田良弘・兵庫
5-5
アーテルアストレア
牝5・55.0・菱田裕二
橋口慎介・栗東
5-6
レッツゴーローズ
牝4・54.0・笹田知宏
保利良平・兵庫
6-7
ライオットガール
牝4・55.0・岩田望来
中村直也・栗東
6-8
キャリックアリード
牝5・54.0・御神本訓史
藤田輝信・大井
7-9
サーマルソアリング
牝4・54.0・西村淳也
藤原英昭・栗東
7-10
マヤローザ
牝6・54.0・廣瀬航
尾林幸二・兵庫
8-11
エイシンレミー
牝4・54.0・佐々木世麗
伊藤勝好・笠松
8-12
マラッカ
牝6・54.0・松戸政也
井樋一也・金沢