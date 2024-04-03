4月4日（木）に園田競馬場で行われる、兵庫女王盃（Jpn3・4歳上オープン・ダ1870m）の枠順は下記の通り。JRAからは4頭。新興勢力サーマルソアリングは7枠9番へ入った。前走の総武ステークスは断然人気に推されたがまさかの取りこぼし2着。ダート替わり後の連勝を3でストップする形になった。牝馬同士で仕切り直しの一戦。再度見直しが必要。注目の発走は4日（木）16時15分。

【トルマリンS】サーマルソアリングがダート3連勝でオープン入り

JRAからは4頭

1-1

アキュートガール

牝5・54.0・鴨宮祥行

尾林幸二・兵庫

2-2

ヴィブラフォン

牝5・54.0・横山武史

高木登・美浦

3-3

アンティキティラ

牝5・54.0・多田羅誠也

別府真司・高知

4-4

スマイルミーシャ

牝4・54.0・吉村智洋

飯田良弘・兵庫

5-5

アーテルアストレア

牝5・55.0・菱田裕二

橋口慎介・栗東

5-6

レッツゴーローズ

牝4・54.0・笹田知宏

保利良平・兵庫

6-7

ライオットガール

牝4・55.0・岩田望来

中村直也・栗東

6-8

キャリックアリード

牝5・54.0・御神本訓史

藤田輝信・大井

7-9

サーマルソアリング

牝4・54.0・西村淳也

藤原英昭・栗東

7-10

マヤローザ

牝6・54.0・廣瀬航

尾林幸二・兵庫

8-11

エイシンレミー

牝4・54.0・佐々木世麗

伊藤勝好・笠松

8-12

マラッカ

牝6・54.0・松戸政也

井樋一也・金沢