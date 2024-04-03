ジョアン・モレイラ騎手に短期免許交付…今週から6月5日まで
JRAは3日、ジョアン・モレイラ騎手に対し、短期騎手免許を交付することを発表した。
●ジョアン・モレイラ騎手
免許期間：4月6日（土）から6月5日（水）
身元引受調教師：堀宣行（美浦）
契約馬主：里見治氏
プロフィール：
1983年9月26日 ブラジル生まれ
身長165cm 体重53kg
2000年 ブラジル騎手免許取得
2013年 香港騎手免許取得
2022年 ブラジル騎手免許取得
2021／22年シーズン成績 694戦132勝（香港2位）
2022／23年シーズン成績 285戦86勝（ブラジル6位）
2023／24年シーズン成績 174戦50勝（ブラジル8位）
注記：4月3日現在
主なG1勝鞍（2022年以降）：
2022年 なし
2023年 ABCPCC大賞、OSAF大賞、ブラジル大賞（以上 ブラジル）、シャンパンステークス、ゴールデンローズステークス（以上 オーストラリア） 等
2024年 モンテビデオ市大賞、リオデジャネイロ州大賞（以上 ブラジル）
短期免許実績（2022年以降）：
2023年8月19日〜9月18日
2023年10月21日〜12月13日
注記：本会全成績518戦160勝（重賞9勝）