KADOKAWAは、本日・4月3日に声優・井口裕香の写真集『MORE MORE MORE』を発売。 発売にあたり、新たな掲載カットや井口裕香のコメントが公開された。本写真集は発売前から重版が決定するなど多くの反響があった一冊。井口裕香が声優デビューから20年を経て、今だからこそ表現できる大人の魅力を凝縮した内容になっている。◎井口裕香のコメント本日、『井口裕香 写真集 MORE MORE MORE』がついに発売となりました!

今の私だからこそ表現できた内容の写真集になっているので、ぜひいろんな方に手に取っていただけたらうれしいです。度肝を抜かれるぞ〜(笑)。新たに公開したカットは、表情やポージングも含め、今までにない私を表現できている一枚です。和室でしっとりな雰囲気の私もお楽しみください。『井口裕香 写真集 MORE MORE MORE』は、本日4月3日発売で、価格は3,520円(税込)。なお、重版記念イベントが、5月25日(土)に名古屋・星野書店にて開催されるので、こちらも注目しておきたい。参加方法などの各詳細は、写真集のXアカウント(@yukaphotobook)ほかにて。【撮影/倉本侑磨】