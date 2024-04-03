蔣介石の旧居を訪ねて 中国浙江省
蔣氏故居の入り口。（3月19日撮影、寧波＝新華社配信/代錬衷）
【新華社寧波4月3日】中国浙江省寧波市奉化区渓口鎮には、蔣介石（しょう・かいせき）や長男の蔣経国（しょう・けいこく）がかつて住んだ「蔣氏故居」がある。敷地面積4800平方メートルの邸宅「豊鎬房」、蔣家が経営する塩屋で蔣介石の生家とされる「玉泰塩舗」、蔣経国が妻子と住んだ小洋館からなり、1996年には第4次全国重点文物保護単位（国宝・重要文化財）に指定された。
豊鎬房の台所。（3月20日撮影、寧波＝新華社配信/代錬衷）
豊鎬房。（3月20日撮影、寧波＝新華社配信/代錬衷）
蔣氏故居の報本堂。（3月20日撮影、寧波＝新華社配信/代錬衷）
蔣氏故居にある牌坊（はいぼう）。（3月20日撮影、寧波＝新華社配信/代錬衷）
蔣氏宗祠（そうし）。（3月20日撮影、寧波＝新華社配信/代錬衷）
蔣氏宗祠（そうし）。（3月20日撮影、寧波＝新華社配信/代錬衷）
玉泰塩舗の入り口。（3月20日撮影、寧波＝新華社配信/代錬衷）
玉泰塩舗の内部。（3月20日撮影、寧波＝新華社配信/代錬衷）
玉泰塩舗の内部。蔣介石が生まれたとされる場所。（3月20日撮影、寧波＝新華社配信/代錬衷）