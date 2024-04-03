[4.3 J1第6節](国立)

※19:30開始

主審:池内明彦

<出場メンバー>

[FC東京]

先発

GK 41 野澤大志ブランドン

DF 2 中村帆高

DF 32 土肥幹太

DF 44 エンリケ・トレヴィザン

DF 49 バングーナガンデ佳史扶

MF 7 松木玖生

MF 8 高宇洋

MF 37 小泉慶

FW 33 俵積田晃太

FW 38 安斎颯馬

FW 71 荒木遼太郎

控え

GK 1 児玉剛

DF 3 森重真人

DF 99 白井康介

MF 22 遠藤渓太

MF 40 原川力

MF 70 ジャジャ・シルバ

FW 39 仲川輝人

監督

ピーター・クラモフスキー

[浦和レッズ]

先発

GK 1 西川周作

DF 2 酒井宏樹

DF 5 マリウス・ホイブラーテン

DF 20 佐藤瑶大

DF 66 大畑歩夢

MF 3 伊藤敦樹

MF 6 岩尾憲

MF 11 サミュエル・グスタフソン

FW 12 チアゴ・サンタナ

FW 13 渡邊凌磨

FW 38 前田直輝

控え

GK 16 牲川歩見

DF 4 石原広教

MF 8 小泉佳穂

MF 10 中島翔哉

MF 21 大久保智明

MF 24 松尾佑介

FW 30 興梠慎三

監督

ペア・マティアス・ヘグモ