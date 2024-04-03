FC東京vs浦和 スタメン発表
[4.3 J1第6節](国立)
※19:30開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 2 中村帆高
DF 32 土肥幹太
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
DF 49 バングーナガンデ佳史扶
MF 7 松木玖生
MF 8 高宇洋
MF 37 小泉慶
FW 33 俵積田晃太
FW 38 安斎颯馬
FW 71 荒木遼太郎
控え
GK 1 児玉剛
DF 3 森重真人
DF 99 白井康介
MF 22 遠藤渓太
MF 40 原川力
MF 70 ジャジャ・シルバ
FW 39 仲川輝人
監督
ピーター・クラモフスキー
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 2 酒井宏樹
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 20 佐藤瑶大
DF 66 大畑歩夢
MF 3 伊藤敦樹
MF 6 岩尾憲
MF 11 サミュエル・グスタフソン
FW 12 チアゴ・サンタナ
FW 13 渡邊凌磨
FW 38 前田直輝
控え
GK 16 牲川歩見
DF 4 石原広教
MF 8 小泉佳穂
MF 10 中島翔哉
MF 21 大久保智明
MF 24 松尾佑介
FW 30 興梠慎三
監督
ペア・マティアス・ヘグモ
※19:30開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 2 中村帆高
DF 32 土肥幹太
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
DF 49 バングーナガンデ佳史扶
MF 7 松木玖生
MF 8 高宇洋
MF 37 小泉慶
FW 33 俵積田晃太
FW 38 安斎颯馬
FW 71 荒木遼太郎
控え
GK 1 児玉剛
DF 3 森重真人
DF 99 白井康介
MF 22 遠藤渓太
MF 70 ジャジャ・シルバ
FW 39 仲川輝人
監督
ピーター・クラモフスキー
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 2 酒井宏樹
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 20 佐藤瑶大
DF 66 大畑歩夢
MF 3 伊藤敦樹
MF 6 岩尾憲
MF 11 サミュエル・グスタフソン
FW 12 チアゴ・サンタナ
FW 13 渡邊凌磨
FW 38 前田直輝
控え
GK 16 牲川歩見
DF 4 石原広教
MF 8 小泉佳穂
MF 10 中島翔哉
MF 21 大久保智明
MF 24 松尾佑介
FW 30 興梠慎三
監督
ペア・マティアス・ヘグモ