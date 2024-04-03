[4.3 J1第6節](パナスタ)

※19:00開始

主審:山下良美

<出場メンバー>

[ガンバ大阪]

先発

GK 22 一森純

DF 3 半田陸

DF 4 黒川圭介

DF 5 三浦弦太

DF 20 中谷進之介

MF 6 ネタ・ラヴィ

MF 9 山田康太

MF 16 鈴木徳真

MF 47 ファン・アラーノ

MF 97 ウェルトン

FW 7 宇佐美貴史

控え

GK 31 張奥林

DF 2 福岡将太

DF 33 中野伸哉

MF 8 食野亮太郎

MF 23 ダワン

FW 11 イッサム・ジェバリ

FW 13 坂本一彩

監督

ダニエル・ポヤトス

[京都サンガF.C.]

先発

GK 94 ク・ソンユン

DF 2 福田心之助

DF 3 麻田将吾

DF 5 アピアタウィア久

DF 44 佐藤響

MF 7 川崎颯太

MF 16 武田将平

MF 18 松田天馬

FW 14 原大智

FW 17 安齋悠人

FW 23 豊川雄太

控え

GK 21 ヴァルネル・ハーン

DF 4 松田佳大

DF 6 三竿雄斗

MF 10 福岡慎平

FW 9 マルコ・トゥーリオ

FW 11 山崎凌吾

FW 31 平賀大空

監督

チョウ・キジェ