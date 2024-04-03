G大阪vs京都 スタメン発表
[4.3 J1第6節](パナスタ)
※19:00開始
主審:山下良美
<出場メンバー>
[ガンバ大阪]
先発
GK 22 一森純
DF 3 半田陸
DF 4 黒川圭介
DF 5 三浦弦太
DF 20 中谷進之介
MF 6 ネタ・ラヴィ
MF 9 山田康太
MF 16 鈴木徳真
MF 47 ファン・アラーノ
MF 97 ウェルトン
FW 7 宇佐美貴史
控え
GK 31 張奥林
DF 2 福岡将太
DF 33 中野伸哉
MF 8 食野亮太郎
MF 23 ダワン
FW 11 イッサム・ジェバリ
FW 13 坂本一彩
監督
ダニエル・ポヤトス
[京都サンガF.C.]
先発
GK 94 ク・ソンユン
DF 2 福田心之助
DF 3 麻田将吾
DF 5 アピアタウィア久
DF 44 佐藤響
MF 7 川崎颯太
MF 16 武田将平
MF 18 松田天馬
FW 14 原大智
FW 17 安齋悠人
FW 23 豊川雄太
控え
GK 21 ヴァルネル・ハーン
DF 4 松田佳大
DF 6 三竿雄斗
MF 10 福岡慎平
FW 9 マルコ・トゥーリオ
FW 11 山崎凌吾
FW 31 平賀大空
監督
チョウ・キジェ
※19:00開始
主審:山下良美
<出場メンバー>
[ガンバ大阪]
先発
GK 22 一森純
DF 3 半田陸
DF 4 黒川圭介
DF 5 三浦弦太
DF 20 中谷進之介
MF 6 ネタ・ラヴィ
MF 9 山田康太
MF 16 鈴木徳真
MF 47 ファン・アラーノ
MF 97 ウェルトン
FW 7 宇佐美貴史
控え
GK 31 張奥林
DF 2 福岡将太
DF 33 中野伸哉
MF 8 食野亮太郎
MF 23 ダワン
FW 11 イッサム・ジェバリ
監督
ダニエル・ポヤトス
[京都サンガF.C.]
先発
GK 94 ク・ソンユン
DF 2 福田心之助
DF 3 麻田将吾
DF 5 アピアタウィア久
DF 44 佐藤響
MF 7 川崎颯太
MF 16 武田将平
MF 18 松田天馬
FW 14 原大智
FW 17 安齋悠人
FW 23 豊川雄太
控え
GK 21 ヴァルネル・ハーン
DF 4 松田佳大
DF 6 三竿雄斗
MF 10 福岡慎平
FW 9 マルコ・トゥーリオ
FW 11 山崎凌吾
FW 31 平賀大空
監督
チョウ・キジェ