[4.3 J1第6節](Gスタ)

※19:00開始

主審:小屋幸栄

<出場メンバー>

[FC町田ゼルビア]

先発

GK 1 谷晃生

DF 3 昌子源

DF 5 ドレシェヴィッチ

DF 14 チャン・ミンギュ

MF 7 平河悠

MF 8 仙頭啓矢

MF 9 藤尾翔太

MF 22 藤本一輝

MF 26 林幸多郎

MF 45 柴戸海

FW 90 オ・セフン

控え

GK 42 福井光輝

DF 6 鈴木準弥

MF 18 下田北斗

MF 41 安井拓也

FW 10 ナ・サンホ

FW 15 ミッチェル・デューク

FW 47 荒木駿太

監督

黒田剛

[サンフレッチェ広島]

先発

GK 1 大迫敬介

DF 4 荒木隼人

DF 19 佐々木翔

DF 33 塩谷司

MF 8 川村拓夢

MF 11 満田誠

MF 14 松本泰志

MF 15 中野就斗

MF 24 東俊希

MF 51 加藤陸次樹

FW 77 大橋祐紀

控え

GK 22 川浪吾郎

DF 13 新井直人

MF 7 野津田岳人

MF 32 越道草太

MF 35 中島洋太朗

MF 40 小原基樹

FW 36 井上愛簾

監督

ミヒャエル・スキッベ