町田vs広島 スタメン発表
[4.3 J1第6節](Gスタ)
※19:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 14 チャン・ミンギュ
MF 7 平河悠
MF 8 仙頭啓矢
MF 9 藤尾翔太
MF 22 藤本一輝
MF 26 林幸多郎
MF 45 柴戸海
FW 90 オ・セフン
控え
GK 42 福井光輝
DF 6 鈴木準弥
MF 18 下田北斗
MF 41 安井拓也
FW 10 ナ・サンホ
FW 15 ミッチェル・デューク
FW 47 荒木駿太
監督
黒田剛
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 8 川村拓夢
MF 11 満田誠
MF 14 松本泰志
MF 15 中野就斗
MF 24 東俊希
MF 51 加藤陸次樹
FW 77 大橋祐紀
控え
GK 22 川浪吾郎
DF 13 新井直人
MF 7 野津田岳人
MF 32 越道草太
MF 35 中島洋太朗
MF 40 小原基樹
FW 36 井上愛簾
監督
ミヒャエル・スキッベ
※19:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 14 チャン・ミンギュ
MF 7 平河悠
MF 8 仙頭啓矢
MF 9 藤尾翔太
MF 22 藤本一輝
MF 26 林幸多郎
MF 45 柴戸海
FW 90 オ・セフン
控え
GK 42 福井光輝
DF 6 鈴木準弥
MF 18 下田北斗
MF 41 安井拓也
FW 10 ナ・サンホ
FW 47 荒木駿太
監督
黒田剛
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 8 川村拓夢
MF 11 満田誠
MF 14 松本泰志
MF 15 中野就斗
MF 24 東俊希
MF 51 加藤陸次樹
FW 77 大橋祐紀
控え
GK 22 川浪吾郎
DF 13 新井直人
MF 7 野津田岳人
MF 32 越道草太
MF 35 中島洋太朗
MF 40 小原基樹
FW 36 井上愛簾
監督
ミヒャエル・スキッベ