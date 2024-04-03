ウォルピスカーター、「おくりうた feat. 超学生」を配信リリース
ウォルピスカーターが、4月10日発売の4年ぶりのアルバム『余罪』に収録される「おくりうた feat. 超学生」を先行配信した。
歌い手“超学生”と“ウォルピスカーター”のデュエット曲である「おくりうた feat. 超学生」は海外でも注目を集める話題のボカロP“x0o0x_”が作詞作曲を担当。ウォルピスカーターの高音ボイスと超学生の低音ボイスによる高低の掛け合いでミステリアスな独自の世界へと誘う楽曲だ。
リリース情報
2024年4月3日(水) 配信リリース
https://wolpis.lnk.to/yozai
リリース情報
2024年4月10日（水） 発売
【CD】2,800円＋税
【CD＋グッズ】5,455円＋税（コロムビアミュージックショップ限定販売）
収録内容
01. サル （ 作詞・作曲：針原翼（はりーP） ） ※アルバム書き下ろし曲
02. タイトル未定 （ 作詞：ウォルピスカーター / 作曲：Kent Kakitsubata ） ※アルバム書き下ろし曲
03. ラディーチェ （ 作詞・作曲：Neru ） ※TVアニメ「ニンジャラ」エンディングテーマ
04. 九龍イドラ （ 作詞・作曲：トーマ ） ※カバー曲
05. 愛も知らないで （ 作詞：ウォルピスカーター / 作曲：SILVANA ） ※アルバム書き下ろし曲
06. 漂白 （ 作詞：ウォルピスカーター / 作曲：神谷志龍 ） ※アルバム書き下ろし曲
07. フレンズ （ 作詞：NOKKO /作曲：土橋安騎夫 ） ※カバー曲
08. オイルライター （ 作詞：ウォルピスカーター / 作曲：郡陽介 ） ※アルバム書き下ろし曲
09. You‘re the Only... （ 作詞：小野正利 / 作曲：柘植由秀 ） ※カバー曲
10. レインコート （ 作詞・作曲：芥田レンリ ） ※アルバム書き下ろし曲
11. おくりうた feat. 超学生 （ 作詞・作曲：x0o0x_ ） ※アルバム書き下ろし曲
ライブ・イベント情報
2024年4月13日（土） 福岡・HMV＆BOOKS HAKATA
CDジャケットサイン会 ※予約者先着※
10:45 / 11:00
2024年4月13日（土） 大阪・アニメイト大阪日本橋
CDジャケットサイン会 ※予約者先着※
18:00 / 18:30
2024年4月14日（日） 愛知・アニメイト名古屋
CDジャケットサイン会 ※予約者先着※
1部 11:30 / 12:00
2部 13:00 / 13:30
2024年4月14日（日） 東京・タワーレコード池袋店
CDジャケットサイン会 ※予約者先着※
18:30 / 18:30
インストアイベント参加方法：https://columbia.jp/WolpisCarter_yozai/
関連リンク
◆ウォルピスカーター オフィシャルサイト