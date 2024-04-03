リリース情報







アルバム『余罪』2024年4月10日（水） 発売【CD】2,800円＋税【CD＋グッズ】5,455円＋税（コロムビアミュージックショップ限定販売）収録内容01. サル （ 作詞・作曲：針原翼（はりーP） ） ※アルバム書き下ろし曲02. タイトル未定 （ 作詞：ウォルピスカーター / 作曲：Kent Kakitsubata ） ※アルバム書き下ろし曲03. ラディーチェ （ 作詞・作曲：Neru ） ※TVアニメ「ニンジャラ」エンディングテーマ04. 九龍イドラ （ 作詞・作曲：トーマ ） ※カバー曲05. 愛も知らないで （ 作詞：ウォルピスカーター / 作曲：SILVANA ） ※アルバム書き下ろし曲06. 漂白 （ 作詞：ウォルピスカーター / 作曲：神谷志龍 ） ※アルバム書き下ろし曲07. フレンズ （ 作詞：NOKKO /作曲：土橋安騎夫 ） ※カバー曲08. オイルライター （ 作詞：ウォルピスカーター / 作曲：郡陽介 ） ※アルバム書き下ろし曲09. You‘re the Only... （ 作詞：小野正利 / 作曲：柘植由秀 ） ※カバー曲10. レインコート （ 作詞・作曲：芥田レンリ ） ※アルバム書き下ろし曲11. おくりうた feat. 超学生 （ 作詞・作曲：x0o0x_ ） ※アルバム書き下ろし曲