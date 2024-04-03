＜SATANIC CARNIVAL ′24＞、最終発表にBRAHMAN、The BONEZ、Dizzy Sunfistなど出演者28組が決定
＜SATANIC CARNIVAL 2024＞が6月15日(土)、幕張メッセ国際展示場 9-11にて開催されることは既報のとおり。このたび、最終出演アーティストが発表となり、2日間全28組が決定した。
◆＜SATANIC CARNIVAL＞ 画像
出演バンドとして最終発表されたのは、HIKAGE、HOTSQUALL、The BONEZ、BRAHMAN、Dizzy Sunfist、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、オープニングアクトのWHISPER OUT LOUDをあわせた7組だ。PUNK / LOUD / HARDCOREの祭典らしいラインナップの揃い踏みとなる。
■＜SATANIC CARNIVAL 2024＞
・物販 / FOOD AREA：start 9:30
・ライブ観覧エリア：open10:00 / start11:00 ※21:00終演予定
▼出演者 ※28組
04 Limited Sazabys
HIKAGE
10-FEET
HOTSQUALL
Age Factory
Ken Yokoyama
バックドロップシンデレラ
Maki
The BONEZ
NOISEMAKER
BRAHMAN
マキシマム ザ ホルモン
Dizzy Sunfist
OVER ARM THROW
dustbox
Paledusk
ENTH
ROTTENGRAFFTY
Fear, and Loathing in Las Vegas
サバシスター
FIGHT IT OUT
SPARK!!SOUND!!SHOW!!
FOMARE
SHADOWS
ハルカミライ
四星球
HEY-SMITH
[OA]WHISPER OUT LOUD
▼チケット
・オフィシャルHP先行 \10,800
・各種プレイガイド先行 \11,000
・一般 \11,000
【オフィシャル最終先行】
受付期間：2024年4月3日(水)19:00〜4月7日(日)23:59
https://carnival.satanic.jp/2024/
※枚数制限：ひとり4枚まで
※小学生以下入場無料(チケットをお持ちの保護者同伴に限り)
※中学生以下は保護者要同伴
関連サイト
◆PIZZA OF DEATH オフィシャルサイト