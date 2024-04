展示会の企画を行う「アートスペース」は、手塚治虫の漫画『ブラック・ジャック』や『火の鳥』などの版画作品を、2024年4月3日(水)〜4月9日(火)に柏タカシマヤで展示販売します。

柏タカシマヤ 展示会「漫画『ブラック・ジャック』連載50周年&漫画『火の鳥』連載70周年 手塚治虫版画展」

マンガの神様・手塚治虫氏は生涯で約700タイトルの作品を創作してきました。

その中でも代表作である漫画『ブラック・ジャック』50周年(1973年連載開始)と自信のライフワークとなった漫画『火の鳥』70周年(1954年連載開始)のメモリアルイヤーにあたります。

“生命の尊さ”をテーマに、シンプルかつ力強い筆致で描かれたキャラクターたちが勢揃いします。

会場内の展示作品はすべて、手塚プロダクションが監修したオフィシャル作品として展示販売されます。

また、「アトム」の誕生日4月7日(日)には、手塚治虫の愛弟子でTVアニメ『ジャングル大帝』総作画監督を務めた小林準治氏によるサイン会も開催します。

展示会概要

展覧会名 :漫画『ブラック・ジャック』連載50周年&漫画『火の鳥』連載70周年 手塚治虫版画展

会期 :4月3日(水)〜4月9日(火)

会場 :柏タカシマヤ 本館3階 特設会場

展示内容 :原画・版画・オリジナルグッズ

※都合によりイベントの変更または中止なる場合があります

小林準治氏サイン会 〜好きな手塚キャラクターを目の前で描きます〜

手塚治虫の愛弟子&TVアニメ『ジャングル大帝』総作画監督の小林準治氏が来場!

4月3日(水)→7日(日)の期間中、会場にて手塚治虫版画作品または小林準治作品を購入された、サイン会参加希望の先着30名の方にサイン会整理券を配布します。

サイン会当日その場で、小林氏が手塚キャラクターを描きます。

(色紙1枚につき1キャラクターとなります。)

(C)Tezuka Productions

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 版画作品を展示販売!柏タカシマヤ「漫画『ブラック・ジャック』連載50周年&漫画『火の鳥』連載70周年 手塚治虫版画展」 appeared first on Dtimes.