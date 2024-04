あづまフーズでは、建設中だった同社第二工場が、2024年3月13日(水)に落成しました。

これに伴い、2024年4月1日(月)より、同工場にて、製造が開始されています。

あづまフーズ 第二工場 製造開始

工場所在地:〒510-1311 三重県三重郡菰野町大字永井3095-80

代表電話番号(変更なし):TEL:059-396-5577/FAX:059-396-5588

新工場は、「元祖たこわさび」をはじめとした既存商品の製造ラインを拡張し、日本国内市場、並びに海外輸出販売も見据えた、今後の販売成長に対応するものとなります。

また、近年、プラントベースフードとして、「ソイマイスターブランド」(畜肉のPBF)、

「グリーンサーフブランド」(水産のPBF、「まるで魚」シリーズとして販売中)などを持続可能な食の提供をテーマに販売を強化しています。

あづまフーズは今後も、多様化する食のニーズに対応し、創業から引き継がれる「新しい価値の創造」という使命を持ち、たゆまぬ努力を続けていきます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 元祖たこわさびをはじめとした既存商品の製造ラインを拡張!あづまフーズ 第二工場 appeared first on Dtimes.