母の日に感謝の気持ちを贈るギフトセット！グランマーブル「マーブルデニッシュとブーケのセット」

京都発祥マーブルデニッシュ専門店「グランマーブル」は、2024年5月12日の「母の日」にむけて、マーブルデニッシュとそのまま飾れるブーケ(生花)をセットにした新しい企画商品を発売しました。

グランマーブル 母の日ギフト「マーブルデニッシュとブーケのセット」

購入方法:グランマーブル直営店(高島屋大阪店は除く)、オンラインショップ、電話、FAX

5月12日は母の日。

大切なお母さんへ、「いつもありがとう」の気持ちと一緒に贈るマーブルデニッシュ。

5月7日までの注文で、母の日までに届けられます。

※お花とデニッシュのセットは4月26日までの受付です

2024年は、お花とデニッシュのセットが新登場(母の日カード付)

左:京都三色+そのまま飾れるブーケ(生花)

右:さくら、フォンダンショコラ・オレ+そのまま飾れるブーケ(生花)

きれいなお花と美味しいデニッシュでお母さんに癒しのティータイムをお届け。

京都三色+そのまま飾れるブーケ(生花)

マーブルデニッシュ「京都三色」:「祇園辻利」のお抹茶と爽やかな甘酸っぱい苺の生地とプレーンを織り交ぜた色鮮やかなデニッシュ。

・価格 :5,720円(税込)送料込

・ブーケサイズ :W18×D18×H22cm

・デニッシュ箱サイズ:W19.5×D10×H10cm

さくら、フォンダンショコラ・オレ+そのまま飾れるブーケ(生花)

マーブルデニッシュ「さくら」:ほんのり桜色の苺生地に、しっとりとした小倉あん。

甘くはんなりとした春の装い。

マーブルデニッシュ「フォンダンショコラ・オレ」:とろけるショコラとホワイトチョコレートのまろやかな2つの甘さ。

・価格 :7,700円(税込)送料込

・ブーケサイズ :W18×D18×H22cm

・デニッシュ箱サイズ:W21×D20×H10cm

そのまま飾れるブーケ(生花)

お手入れが簡単なそのまま飾れるブーケ(生花)。

エコゼリーが入っているので水やりの必要もなく、届いてそのまま飾ることができます。

花瓶も必要ありません。

内容:カーネーション(3種)、グリーン、ストロベリーピック(フェイク)、

ラッピング、リボン

・「お花セット」お申込み締切日:2024年4月26日(金)まで

・お届け期間:2024年5月8日(水)〜12日(日)

※お届けはご指定できません。

「母の日カード」

贈る気持ちも大切に。

希望の方にはオリジナル母の日カードを無料で用意します。

※メッセージは入れられません。

