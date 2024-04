Red Velvet アイリーン、デビュー後初めて写真展「1 Page of IRENE」を開催へ

Red Velvetのアイリーンが、写真展「1 Page of IRENE」を開催する。



「1 Page of IRENE」は今月26日から5月5日まで行われ、デビュー後初めて開かれる単独写真展であるだけに、グローバルファンから高い関心が寄せられている。



特に、今回の写真展はアイリーンの“1 Page”をテーマに企画された。これまで見たことのない彼女の新しい姿と眩しいビジュアルを、ナチャラルで自然な雰囲気で捉えた様々な写真を鑑賞することができ、熱い反応を得るものとみられる。



写真展は無料で入場可能で、詳細は公式SNSなどを通じて発表される予定だ。



また、写真展の開催を記念して写真集「1 Page of IRENE」も発売されるという。未公開写真が含まれた多彩な構成の計3種が用意されており、ファンに特別なプレゼントになると思われる。