2024年6月22日 (土)に「新宿LOFT歌舞伎町移転25周年記念」として、『ええじゃないか歌舞伎町』~志士決行編~が開催されることが発表され、あわせてギターウルフなど16組の出演が発表された。

■出演アーティスト

ギターウルフ / KING BROTHERS / THE NEATBEATS / ザ50回転ズ / SA / THE BOHEMIANS / PSYSALIA人 / JOHNNY PANDORA / the myeahns / NAKED / THE RAPTOLS / ムステインズ / The Relaxins / 暴動クラブ / YAPOOL / 忘れてモーテルズ / and more…

この日にしか見れないロックンロールの祭典『ええじゃないか歌舞伎町』~志士決行編~。チケットは4月3日(水)18:00からプレオーダーがスタート。