Catch The Young、タイトル曲「Voyager」MVを公開…青春映画のような雰囲気

Catch The Youngが、青春映画のようなミュージックビデオで視線を奪った。Catch The Youngは本日(3日)、2ndミニアルバム「Fragments of Odyssey」の発売と共に、タイトル曲「Voyager」のミュージックビデオを公開した。公開された映像には、草原を走りながら前へ進んでいくメンバーの姿が収められている。5人のメンバーはキャンピングカーの前に集まり、それぞれの時間を満喫したかと思いきや、同じところへ向かって出発する。

キャンピングカーの中の可愛らしい合奏空間や、背景の雄大な海がバンドサウンドと調和し、胸を躍らせる。また、青春漫画から飛び出したような彼らのビジュアルと、カラフルな色味が合わさった映像美と共に、柔らかな感性を届けながら没入感をより一層高めた。2ndミニアルバム「Fragments of Odyssey」は、青い海を連想させるオルタナティブロックジャンルの楽曲で、ミュージックビデオの中で旅行家に変身したメンバーの青春の物語に注目が集まっている。SBS「英才発掘団」に出演したベーシストであり、リーダーを務めるサニ、ギターリストのギフン、ドラマーのジョンモが作詞、作曲に参加しCatch The Youngならではの感性を加えた。さらに、ボーカルのナムヒョンとキーボードのジュンヨンも作詞、作曲、編曲など優れた音楽の実力をもとにアルバム制作に参加し、さらに完成度を高めた。