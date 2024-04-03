ËÌ³¤Æ»¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¤¹¤¹¤á¡ª°ìÅÙ¤ÏÁö¤ê¤¿¤¤Ä¶Àä·Ê¥³¡¼¥¹¤«¤é¡¢Åà¤ëÅßÆ»¤Ç¤¦¤Þ¤¯³ê¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¡ÚÌ¡²è¤Îºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
²£ÉÍ°é¤Á¤Î³ØÀ¸¤¬ËÌ³¤Æ»¤ÎÃÕÆâ¤Ø½¢¿¦¡ªºÇËÌ¤ÎÃÏ¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿¡ÈËÌ³¤Æ»¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤òÄÖ¤ëÌ¡²è¡Ö¤·¤í¤Þ¤ëºÇËÌÆüµ¡×¡£ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ºî¼Ô¤Î¹âÌÚ¤µ¤ó¤¬Çò´Ý¤¢¤¹¤«(@Asuka_Shiromaru) ¤È¤¤¤¦²Í¶õ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤òÌ¡²è¤Ë¤·¤Æ¶¦´¶¤ä¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¤¹¤¹¤á¡×¡£Ì¡²è¤Ë¹þ¤á¤ëÁÛ¤¤¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡ÚÌ¡²è¤òÆÉ¤à¡ÛÈ¿Â§µé¤ÎÀä·Ê¥í¡¼¥É¡¢¥ª¥í¥í¥ó¥é¥¤¥ó¤È¥¨¥µ¥Ì¥«Àþ¤È¤Ï
¢£¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¤¹¤¹¤á
¥É¥é¥¤¥Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙËÌ³¤Æ»¤òÁö¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤Ï¡¢³¤¤ËÉâ¤«¤ÖÍø¿¬ÉÙ»Î¤äÍ¼ÍÛ¤¬Èþ¤·¤¤¡Ö¥ª¥í¥í¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤È¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é°ìÄ¾Àþ¤ÎÆ»¤ò²÷Áö¤Ç¤¤ë¡Ö¥¨¥µ¥Ì¥«Àþ¡×¤À¡£
Æ»¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¸òÄÌÎÌ¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¤Ä¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤·¤¬¤Á¤ÊËÌ³¤Æ»¤ÎÆ»Ï©¡£Àã¤Î±Æ¶Á¤Ç°Õ³°¤ÈÆÌ±ú¤ÊÏ©ÌÌ¤Ë¤âµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¤¬¡¢ÉáÄÌ¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âàÄÉ¤¤±Û¤·¤Æ¤¤¤¯¼Öá¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤ò¡£
ËÌ³¤Æ»¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê°ÜÆ°¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡Ö¤ï¡×¡Ö¤ì¡×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ÏÉ¬¿Ü¡£¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤¬Â¿¤¤ËÌ³¤Æ»¤ÎÀ¸³è¤Ë´·¤ì¤¿Çò´Ý¤¢¤¹¤«¤Ï¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÊ·°Ïµ¤¤Ç¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª
Åß¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¥Þ¥¹¥È¤Ê¤Î¤¬¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¡×¡£±ó³Ö¤Ç¼Ö¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Àè¤Ë¼Ö¤ò²¹¤á¤Æ¤ª¤¯¤Î¤ËÊØÍø¡£¥ï¥¤¥ä¡¼Åà·ë¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥µ¥¤¥É¥Ö¥ì¡¼¥¤ò³Ý¤±¤Ê¤¤Æ»Ì±¤âÂ¿¤¤¡£
Æ»Ï©¤ËÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë°µÀã¤ÎÆ»¤Ï°Õ³°¤ËÁö¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤à¤·¤í´í¸±¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ï©ÌÌ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¼Â¤ÏÇö¤¤É¹¤¬Ä¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡£Åß¤ÎËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï³ê¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¥ê¥Ã¥×¤òËÉ¤°¤è¤ê¡¢³ê¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¡Ö¹²¤Æ¤º¤¦¤Þ¤¯³ê¤ë¡×¤³¤È¤³¤½¤¬½ÅÍ×¤À¡£
¢£ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¡¢¿®¹æ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤ÇÇ³Èñ¤¬¸þ¾å
ºî¼Ô¤Î¹âÌÚ¤µ¤ó¤¬ËÌ³¤Æ»¤ÎÆ»(°ìÈÌÆ»)¤ò½é¤á¤ÆÁö¤Ã¤¿¤È¤¤Î°õ¾Ý¤Ï¤Þ¤ºÁö¤ê¤ä¤¹¤µ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¿®¹æ¤È¸òÄÌÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤ÇÁö¤ê¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥È¥Ã¥×¥¢¥ó¥É¥´¡¼¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼Ö¤ÎÇ³Èñ¤â¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£½é¤á¤ÆËÌ³¤Æ»¤ò¼«Ê¬¤Î¼Ö¤ÇÁö¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢º£¤Î¤è¤ê¤â¤Ã¤È¸Å¤¤·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¹¥Ç³Èñ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¶ÃØ³¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£¤Ç¤³¤½´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÁö¤ë¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤±Û¤·¤Æ¤¤¤¯Â®ÅÙ¤ÎÂ®¤¤Æ»Ì±¼Ö¤¬ºÇ½é¤ÏÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¢£¥ª¥í¥í¥ó¥é¥¤¥ó¤ä¥¨¥µ¥Ì¥«Àþ¤ÏÈ¿Â§µé¤ÎÀä·Ê
ÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¥ª¥í¥í¥ó¥é¥¤¥ó¤ä¥¨¥µ¥Ì¥«Àþ¡£¡Ö¡Ø¤³¤ó¤ÊÆ»¤¬ÆüËÜ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«(¤Û¤á¸ÀÍÕ)¡Ù¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£È¿Â§µé¤ÎÀä·Ê¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¸½¼ÂÎ¥¤ì¤·¤¿ÈóÆü¾ï¤Î¸÷·Ê¤Ë¡¢¤³¤³¤¬ÆüËÜ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼ºÇ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥ª¥í¥í¥ó¥é¥¤¥ó¤ÎËöÃ¼(Å·±ö¡ÁÃÕÆâ)¤ÏÅß¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢½Õ²Æ½©Åß¤Ç°Û¤Ê¤Ã¤¿¼ñ¤¤Î·Ê¿§¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤ÏÆüË×¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç¤¹¡£Å·µ¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÙ¹ç¤¤¤Ë¿¶¤ìÉý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÆ»¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï´¶Æ°¤òÊÝ¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£±¿Å¾¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ï¤¼¤Ò°ìÅÙÁö¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¤½¤·¤ÆÅß¤Î¥Þ¥¹¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¡£¡ÖºÇ½é¤Î1¡Á2Ç¯¤Ï¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤Ê¤·¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ËèÄ«²È¤ò½Ð¤ëÁ°¤Ë°ìÅÙ¼Ö¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò³Ý¤±¤Ë¤¤¤Ã¤ÆºÆ¤ÓÌá¤ë¡£¤È¤¤¤¦ÅÌÏ«¤¬Èó¾ï¤ËÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¯¡¢¿¦¾ì¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÂçÈ¾¤¬¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¼«Ê¬¤â»È¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èó¾ï¤ËÊØÍø¤Ç¡¢Çã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¨Ì¡²è¤ò´Þ¤á¡¢ÆâÍÆ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Çºî¼Ô¤ÎÂÎ¸³¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸Æ»Æâ¤Ç¤âÃÏÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
¼èºà¡¦Ê¸¡áÀÞ³ÞÎ´