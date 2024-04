元April チェウォン＆LABOUM ソヨンらが参加！新オーディション番組「Girls on fire」予告映像公開

「Girls on fire」の予告編が公開された。4月16日午後10時30分より韓国で放送がスタートするJTBC女性ボーカルグループオーディション番組「Girls on fire」が、第1話の予告編を公開した。「Girls on fire」は、ジャンル、専攻、年齢、国籍に関係なく個性あふれるボーカルの実力者たちが集まり、“NEW K-POP女性ボーカルグループ”の誕生を描くJTBCの新オーディション番組だ。デビュー17年にして始めて単独MCを務めるチャン・ドヨンを筆頭に、プロデューサーとしてユン・ジョンシン、Dynamic DuoのGAEKO、ソヌ・ジョンア、Apinkのチョン・ウンジ、DAY6のYoung K、ダンサーのKINKYが出演を確定し、放送前から話題を集めている。

K-POPが世界の音楽市場で占める割合がますます大きくなっている中、メンバー全員が完成型のメインボーカルで構成された“NEW K-POP女性ボーカルグループ”の誕生が、果たしてアイドルが主導しているK-POP市場にどのような影響をもたらすのか、期待が高まる。予告では、最強の女性ボーカルグループへの第1関門である本選第1ラウンド「1 VS 1勝負」のルールが公開された。「私と対戦する人はどうなるの? 緊張するだろうね」など、参加者たちの張り詰めた心理戦で、対決への緊張感が高まる。参加者たちの激しい対決が続き、彼女たちのステージを見たプロデューサーたちは、「怪物だよ」「(15年間)オーディションの審査をしていて初めて見た」「決勝戦で会うべき人たちが、もう会ってしまった」という反応を見せ、参加者たちの優れた実力をうかがわせた。たった1人の勝者だけが生き残る「1 vs 1 勝負」で勝利し、最終的に新しいK-POP女性ボーカルグループのメンバーに選ばれる主人公は誰になるのか関心が集まる。同番組は、元Aprilのチェウォン、LABOUMのソヨン、SONAMOOのキム・ドヒ、2024年「韓国ミュージカルアワード」で助演賞を受賞したミュージカル界のライジングスター、SISTARのソユ & チョン・ギゴの「Some」、MAMAMOOの「Piano Man」など多数のヒット曲を作詞・作曲した現職歌手、YG ENTERTAINMENT出身の作曲家など、多彩で華やかな経歴を持つ参加者が多数出場することで、話題となっている。同番組は、放送開始前から世界的に注目を集めている中、韓国だけでなく日本のOTT(動画配信サービス)プラットフォームLemino、台湾のOTTプラットフォームfriDayで同時生配信されることが決定した。また、アジアのコンテンツを提供するアメリカのビデオストリーミングサービスであるグローバルOTT Rakuten Vikiを通じて、米州、ヨーロッパ、中東、オセアニア、インドなど約190以上の国と地域で配信される予定だ。