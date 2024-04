ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55)。4月2日(火)は、「ハッシュタグ自己紹介」をテーマに放送。自身の特徴や特技、趣味などを、SNSの「#(ハッシュタグ)」のように表して自己紹介をしました。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)の「#○○」と、10代リスナーの投稿を紹介します。

こもり校長:4月! 新学期! 生徒(リスナー)のなかには、「はじめまして」の人がたくさんいます。今夜は、SNSで使われている「#(ハッシュタグ)」を使って、みんなに自己紹介をしてほしいと思います!COCO教頭:SCHOOL OF LOCK! の「掲示板」 https://www.tfm.co.jp/lock/bbs/にも、タグづけ機能があるんです。直接書き込むこともできるので、君の「#(ハッシュタグ)」をいろいろ教えてください!こもり校長:俺たちも、あらためて自己紹介しようと思います。こもり校長:SCHOOL OF LOCK! 4代目校長のこもりです!「#バンド組みたい」「#ベース練習してます」「#音楽が流れると体が揺れちゃいます」COCO教頭:SCHOOL OF LOCK! 6代目教頭のCOCOです!「#大阪出身」「#アドリブツッコミ苦手」「#チョコholic」こもり校長:いいね! 「#」って、自己紹介のときに便利だよね。相手から見て、「この人って、そういう人なんだ!」って知ってもらえるよね。自分の見出しを作るのはいいね!COCO教頭:うん!こもり校長:こんな感じで、今夜は「#」をつけて自己紹介をしてください!スプラトゥーンと仮面ライダーはずっと好きで、もちろん彼女もなくてはならない存在です。これだけではなく、自分の興味を持ったことはとことん深くまで調べたりするので、どんどん増えていくかもしれないです。(15歳)COCO教頭:最後の「#」が校長に響いていましたね(笑)。こもり校長:その破壊力がデカいね……(笑)。COCO教頭:「#彼女大好き」ね(笑)。これを真正面から言えるのは最高です!こもり校長:俺には、その「#」が見当たらないなぁ(笑)。ママチャリで1日60キロ走ったこともあります! 普段は週1で10キロ程度。(14歳)こもり校長:サイクリングいいね!COCO教頭:しかも暖かくなってきたから、サイクリング日和が続くよね。気持ちよく走れるしね。こもり校長:“サイクリング”だけだと広すぎるから、「#ママチャリで60キロ」もあったらより引っかかるよね。COCO教頭:イメージもしやすいね。こもり校長:こういう広がりがあるから、「#」っていいね。この日の放送では……・「高校が家から遠くて、寮生活をするのが不安です。自己紹介ハッシュタグは、『#なんとかなるが口ぐせ』です」という新高1・「ハッシュタグは、『#明日からカレー屋の娘』です。母が、明日から知り合いのカレー屋さんで働きます」という新中3・「僕を表すハッシュタグは『#ギャグ』です。1年前に電話で話したときに、COCO教頭にギャグを教えてもらいました。今回も新しいギャグが欲しいです」という新高2・「ハッシュタグは『#鉄道中毒』です。常に鉄道のことを考えていて、時刻表に載らない列車の情報をSNSでチェックしたりしています」という新高1と電話をつなぎました。





----------------------------------------------------



4月2日放送分より(radiko.jpのタイムフリー)



http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7114聴取期限 2024年4月10日(水)AM 4:59 まで



※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。



----------------------------------------------------





<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55番組Webサイト: https://www.tfm.co.jp/lock/