KOTORIが、5月29日発売のニューアルバム『KOTORI』の全収録曲およびジャケットデザイン、新アーティスト写真を公開した。セルフタイトルを冠した今作は、自身4枚目となるフルアルバム作品で、TVアニメ『アンダーニンジャ』のエンディングテーマとして書き下ろされた「秘密」、今年に入り配信リリースされた「DAWN」「Heartbeat」を含む、全11曲を収録。

ニューアルバム『KOTORI』



2024年5月29日(水)リリース予約:https://lnk.to/KOTORI_AL特設サイト:https://kotori.ponycanyon.co.jp/kotori/[CD+DVD盤] 3,960円(税込) / PCCA-06287[CD only盤] 2,970円(税込) / PCCA-06288[CD] 11曲収録01. LOVE02. Over The Rainbow03. 秘密04. 東京05. DAWN06. Heartbeat07. Anthem08. chocolate09. 悲しみの先10. オーバードライブ11. ラストチャンス[DVD]Document of ”Good Luck” Tour Final 2024.1.30 Ebisu LIQUIDROOM【法人別特典】タワーレコードおよびTOWERmini全店、タワーレコードオンライン:ポストカードAmazon.co.jp:メガジャケ7net:ピック楽天ブックス:缶バッジ