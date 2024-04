Rayflowerの東名阪ツアー<FORCES>が3月20日(水/祝)、東京・新宿BLAZEにて幕を開けた。都 啓一(Key&Sound Produce)、Sakura(Dr)、IKUO(B)、YUKI(G)、田澤孝介(Vo)という実力者揃いのスターチームが集結し、ワンマンライヴを開催したのは約1年ぶりである。「東京、久しぶりだな! 楽しんで行こうぜ!」──田澤孝介

■東名阪ツアー<Rayflower TOUR 2024 “FORCES”>セットリスト



01. Prisoner of evolution02. Real Game03. 憂いのFUNNY MAN-MC-04. 彩戯心05. SILVER BULLET06. 絆-MC-07. FORCES ※新曲08. Change Your Sight09. 罪に罰、黒と白10. Garbera11. Welcome to The Gracious World12. CARDIO BURN-MC-13. Words of Wise Man-MC-14. サバイヴノススメ15. It’s a beautiful Day16. Runaway Brain17. ユースフルハイ18. Soul survivorencoreen1. Bloom Moment▼Tour Schedule3月20日(水/祝) 東京・新宿BLAZE3月28日(木) 愛知・名古屋 Electric Lady Land3月29日(金) 大阪・UMEDA CLUB QUATTRO