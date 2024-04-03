春アニメ「怪異と乙女と神隠し」第1話あらすじ＆ED主題歌描き下ろしイラストジャケット公開！【4月10日(水)放送・配信開始】
2024年4月10日(水)より放送・配信開始される春アニメ「「怪異と乙女と神隠し」の第1話あらすじと、ED主題歌描き下ろしイラストジャケットが公開された。
「怪異と乙女と神隠し」（作／ぬじま）は、「やわらかスピリッツ」（小学館）にて連載中の、怪異×少女×性癖が突き刺さる現代怪異ロマネスクだ。数々の怪異をめぐる"ささやかな友情と別れの物語"が描かれ、人気を博している。
⇒TVアニメ「怪異と乙女と神隠し」2024年放送決定＆キャスト発表！ 主演のファイルーズあい、山下大輝よりコメント到着！
⇒2024春アニメ一覧はこちら
今回、2024年4月10日(水) 放送・配信開始となる本作の第1話のあらすじ＆先行カットと、ED主題歌描き下ろしイラストジャケットが公開された。
【第1話あらすじ＆場面カット公開！】
■第1怪「呪書と乙女と誕生日」
＜あらすじ＞
閑古鳥が鳴くみどり書店で、今日も仕事と不毛な無駄話に勤しむ菫子と化野。
そこへ現れた店長は、明日が誕生日の菫子に“逆万引きの本”を渡す。
いつ、誰が置いていったのか分からない、出所不明な不気味な本。深夜0時を過ぎ、28歳になった菫子はふと、その本を読んでしまうのだが……。
＜スタッフ＞
脚本：望月智充／絵コンテ：望月智充 ／演出：志賀岳／総作画監督：五十内祐輔／作画監督：五十内祐輔
＜放送・配信情報＞
2024年4月10日(水) 放送・配信開始！
AT-X 4月10日より 毎週水曜 22：30〜
【リピート放送】毎週（金）10：30〜／毎週（火）16：30〜
TOKYO MX 4月10日より 毎週水曜 24：00〜
BS日テレ 4月10日より 毎週水曜 24：00〜
カンテレ 4月11日より 毎週木曜26：55〜 ※初回4月11日は27：10〜
dアニメストア、U-NEXT＆アニメ放題にて地上波先行・最速配信決定！
dアニメストア U-NEXT アニメ放題 4月10日（水）より毎週水曜23:30〜
その他サイトも4月15日(月)23:30〜以降、順次配信予定！
詳細は各サイトでチェック！
【エンディング主題歌 「朱く染めて心臓」コラボイラストジャケット公開！】
【商品情報】
■エンディング主題歌 「朱く染めて心臓」
歌：大渕野々花
作詞・作編曲：Neru
2024年4月12日 先行配信リリース
2024年5月22日 シングルリリース
発売日 ： 2024年5月22日 （水）
直筆サイン入り限定盤(1CD+フォトブック) ：VTZL-242／2,750(税込)
アニメ通常盤(1CD)： VTCL-35375／ \1,430(税込)
＜収録楽曲＞
■直筆サイン入り限定盤
01.朱く染めて心臓(作詞/作編曲:Neru)
02.夢.jpeg(作詞/作曲:小林私 編曲:sugarbeans)
03.終わらないストーリー(作詞/作編曲:イナツ)
04.朱く染めて心臓(Instrumental)
05.夢.jpeg(Instrumental)
06.終わらないストーリー(Instrumental)
▲直筆サイン入り限定盤
■アニメ通常盤
01.朱く染めて心臓(作詞/作編曲:Neru)
02.夢.jpeg(作詞/作曲:小林私 編曲:sugarbeans)
03.一生分の星と逃げる(作詞/作曲:傘村トータ 編曲:堀江晶太)
04.朱く染めて心臓(TV Size ver.)
05.一生分の星と逃げる(Instrumental)
▲アニメ通常盤
【作品情報】
■TVアニメ「怪異と乙女と神隠し」
＜放送・配信情報＞
2024年4月10日(水) 放送・配信開始！
AT-X 4月10日より 毎週水曜 22：30〜
【リピート放送】毎週（金）10：30〜／毎週（火）16：30〜
TOKYO MX 4月10日より 毎週水曜 24：00〜
BS日テレ 4月10日より 毎週水曜 24：00〜
カンテレ 4月11日より 毎週木曜26：55〜 ※初回4月11日は27：10〜
dアニメストア、U-NEXT＆アニメ放題にて地上波先行・最速配信決定！
dアニメストア U-NEXT アニメ放題 4月10日（水）より毎週水曜23:30〜
その他サイトも4月15日(月)23:30〜以降、順次配信予定！
詳細は各サイトでチェック！
＜イントロダクション＞
見えてはいけない「！」の標識-
それは、そこに“怪異”があった証。
とある街の書店員で、作家志望の緒川菫子は、今日も同僚の化野蓮と、不毛な無駄話に花を咲かせている。
しかし化野には、菫子の知らない秘密があった。
人々が噂する怪談、都市伝説、現代怪異の一部は実在する。
ある日、書店にいつの間にか増える“逆万引きの本”をきっかけに、二人は街で次々と起こる不可思議な事件に立ち向かっていく。
これは現代社会に巣食うミステリーに挑む凸凹コンビの、ささやかな友情と別れの物語。
＜スタッフ＞
原作：ぬじま（小学館「やわらかスピリッツ」連載中）
監督・シリーズ構成：望月智充
キャラクターデザイン：谷 拓也
プロップデザイン：秋篠Denforword日和
美術監督：榊枝利行
色彩設計：一瀬美代子
撮影監督：斉藤朋美
編集：宇都宮正記
音響監督：郷文裕貴
音響効果：出雲範子
音響制作：dugout
音楽：小西香葉・近藤由紀夫
音楽制作：フライングドッグ
アニメーション制作：ゼロジー
製作：「怪異と乙女と神隠し」製作委員会
＜キャスト＞
緒川菫子：ファイルーズあい
化野 蓮：山下大輝
化野 乙：幸村恵理
畦目真奈美：堀江由衣
＜WEB＞
公式サイト：https://totokami.com
公式X：https://twitter.com/totokamiPR
【原作情報】
コミックス「怪異と乙女と神隠し」
著／ぬじま
第1集〜第6集好評発売中！
・小学館「やわらかスピリッツ」連載中
https://yawaspi.com/kamikakushi/
(c)ぬじま・小学館／「怪異と乙女と神隠し」製作委員会
>> 春アニメ「怪異と乙女と神隠し」第1話あらすじ＆ED主題歌描き下ろしイラストジャケット公開！【4月10日(水)放送・配信開始】 の元記事はこちら