春アニメ「怪異と乙女と神隠し」第1話あらすじ＆ED主題歌描き下ろしイラストジャケット公開！【4月10日(水)放送・配信開始】

2024年4月10日(水)より放送・配信開始される春アニメ「「怪異と乙女と神隠し」の第1話あらすじと、ED主題歌描き下ろしイラストジャケットが公開された。

「怪異と乙女と神隠し」（作／ぬじま）は、「やわらかスピリッツ」（小学館）にて連載中の、怪異×少女×性癖が突き刺さる現代怪異ロマネスクだ。数々の怪異をめぐる"ささやかな友情と別れの物語"が描かれ、人気を博している。

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今回、2024年4月10日(水) 放送・配信開始となる本作の第1話のあらすじ＆先行カットと、ED主題歌描き下ろしイラストジャケットが公開された。

【第1話あらすじ＆場面カット公開！】

■第1怪「呪書と乙女と誕生日」

＜あらすじ＞

閑古鳥が鳴くみどり書店で、今日も仕事と不毛な無駄話に勤しむ菫子と化野。

そこへ現れた店長は、明日が誕生日の菫子に“逆万引きの本”を渡す。

いつ、誰が置いていったのか分からない、出所不明な不気味な本。深夜0時を過ぎ、28歳になった菫子はふと、その本を読んでしまうのだが……。



＜スタッフ＞

脚本：望月智充／絵コンテ：望月智充 ／演出：志賀岳／総作画監督：五十内祐輔／作画監督：五十内祐輔

＜放送・配信情報＞2024年4月10日(水) 放送・配信開始！AT-X 4月10日より 毎週水曜 22：30〜【リピート放送】毎週（金）10：30〜／毎週（火）16：30〜TOKYO MX 4月10日より 毎週水曜 24：00〜BS日テレ 4月10日より 毎週水曜 24：00〜カンテレ 4月11日より 毎週木曜26：55〜 ※初回4月11日は27：10〜dアニメストア、U-NEXT＆アニメ放題にて地上波先行・最速配信決定！dアニメストア U-NEXT アニメ放題 4月10日（水）より毎週水曜23:30〜その他サイトも4月15日(月)23:30〜以降、順次配信予定！詳細は各サイトでチェック！

【エンディング主題歌 「朱く染めて心臓」コラボイラストジャケット公開！】

【商品情報】

■エンディング主題歌 「朱く染めて心臓」

歌：大渕野々花

作詞・作編曲：Neru

2024年4月12日 先行配信リリース

2024年5月22日 シングルリリース



発売日 ： 2024年5月22日 （水）

直筆サイン入り限定盤(1CD+フォトブック) ：VTZL-242／2,750(税込)

アニメ通常盤(1CD)： VTCL-35375／ \1,430(税込)





＜収録楽曲＞

■直筆サイン入り限定盤

01.朱く染めて心臓(作詞/作編曲:Neru)

02.夢.jpeg(作詞/作曲:小林私 編曲:sugarbeans)

03.終わらないストーリー(作詞/作編曲:イナツ)

04.朱く染めて心臓(Instrumental)

05.夢.jpeg(Instrumental)

06.終わらないストーリー(Instrumental)





▲直筆サイン入り限定盤

■アニメ通常盤

01.朱く染めて心臓(作詞/作編曲:Neru)

02.夢.jpeg(作詞/作曲:小林私 編曲:sugarbeans)

03.一生分の星と逃げる(作詞/作曲:傘村トータ 編曲:堀江晶太)

04.朱く染めて心臓(TV Size ver.)

05.一生分の星と逃げる(Instrumental)

▲アニメ通常盤

【作品情報】

■TVアニメ「怪異と乙女と神隠し」



＜放送・配信情報＞

2024年4月10日(水) 放送・配信開始！

AT-X 4月10日より 毎週水曜 22：30〜

【リピート放送】毎週（金）10：30〜／毎週（火）16：30〜

TOKYO MX 4月10日より 毎週水曜 24：00〜

BS日テレ 4月10日より 毎週水曜 24：00〜

カンテレ 4月11日より 毎週木曜26：55〜 ※初回4月11日は27：10〜



dアニメストア、U-NEXT＆アニメ放題にて地上波先行・最速配信決定！

dアニメストア U-NEXT アニメ放題 4月10日（水）より毎週水曜23:30〜

その他サイトも4月15日(月)23:30〜以降、順次配信予定！

詳細は各サイトでチェック！



＜イントロダクション＞

見えてはいけない「！」の標識-

それは、そこに“怪異”があった証。

とある街の書店員で、作家志望の緒川菫子は、今日も同僚の化野蓮と、不毛な無駄話に花を咲かせている。

しかし化野には、菫子の知らない秘密があった。

人々が噂する怪談、都市伝説、現代怪異の一部は実在する。

ある日、書店にいつの間にか増える“逆万引きの本”をきっかけに、二人は街で次々と起こる不可思議な事件に立ち向かっていく。

これは現代社会に巣食うミステリーに挑む凸凹コンビの、ささやかな友情と別れの物語。

＜スタッフ＞

原作：ぬじま（小学館「やわらかスピリッツ」連載中）

監督・シリーズ構成：望月智充

キャラクターデザイン：谷 拓也

プロップデザイン：秋篠Denforword日和

美術監督：榊枝利行

色彩設計：一瀬美代子

撮影監督：斉藤朋美

編集：宇都宮正記

音響監督：郷文裕貴

音響効果：出雲範子

音響制作：dugout

音楽：小西香葉・近藤由紀夫

音楽制作：フライングドッグ

アニメーション制作：ゼロジー

製作：「怪異と乙女と神隠し」製作委員会

＜キャスト＞

緒川菫子：ファイルーズあい

化野 蓮：山下大輝

化野 乙：幸村恵理

畦目真奈美：堀江由衣

＜WEB＞

公式サイト：https://totokami.com

公式X：https://twitter.com/totokamiPR

【原作情報】

コミックス「怪異と乙女と神隠し」

著／ぬじま

第1集〜第6集好評発売中！

・小学館「やわらかスピリッツ」連載中

https://yawaspi.com/kamikakushi/

(c)ぬじま・小学館／「怪異と乙女と神隠し」製作委員会

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